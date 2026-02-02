Két részre szakad az ország: Vajon hol fog esni a hó?

Hétfőn folytatódik a minta. Nem enged el még minket a téli időjárás, azonban az országban kétféle időjárás lesz a jellemző.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet hétfőn. Fotó: köpönyeg.hu

Időjárás a hét elején

Hétfő

Borongós idővel kezdődik a reggel, majd délutántól főleg a déli tájakon kezd felszakadozni a felhőzet. Hószállingózás, havazás, havas eső többfelé előfordulhat, majd délutántól inkább szitálás várható. Megélénkül a délkeleti szél, a napi hőmérséklet 2-3 fok közé esik majd.

Kedd

Eleinte havazás, ónos eső, majd később havas eső, eső fordulhat elő, főleg az Északi-középhegység tág térségében. A délkeleti szél megélénkül, a reggeli fagypont alatti hőmérsékletet követően délután 4 fok köré enyhül a hőmérséklet.

Szerda

Erősen felhős lesz az égbolt, amelyből helyenként eső, szitálás származhat. A délkeleti, keleti szél továbbra is erős marad. 1 és 10 fok között alakul az országos hőmérséklet - írja a köpönyeg.