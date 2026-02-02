RETRO RÁDIÓ

Két részre szakad az ország: Vajon hol fog esni a hó?

Bár enyhül az időjárás, mégis marad a fagyos tél.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 06:00
időjárás hőmérséklet eső

Hétfőn folytatódik a minta. Nem enged el még minket a téli időjárás, azonban az országban kétféle időjárás lesz a jellemző.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet hétfőn. Fotó: köpönyeg.hu
Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet hétfőn. Fotó: köpönyeg.hu

Időjárás a hét elején

Hétfő

Borongós idővel kezdődik a reggel, majd délutántól főleg a déli tájakon kezd felszakadozni a felhőzet. Hószállingózás, havazás, havas eső többfelé előfordulhat, majd délutántól inkább szitálás várható. Megélénkül a délkeleti szél, a napi hőmérséklet 2-3 fok közé esik majd.

Kedd

Eleinte havazás, ónos eső, majd később havas eső, eső fordulhat elő, főleg az Északi-középhegység tág térségében. A délkeleti szél megélénkül, a reggeli fagypont alatti hőmérsékletet követően délután 4 fok köré enyhül a hőmérséklet.

Szerda

Erősen felhős lesz az égbolt, amelyből helyenként eső, szitálás származhat. A délkeleti, keleti szél továbbra is erős marad. 1 és 10 fok között alakul az országos hőmérséklet - írja a köpönyeg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu