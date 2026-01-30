Hullámvasútra ül az időjárás: 12 fokos változás négy nap alatt, ezt megszenvedjük

Sokan azt hihették, hogy a hó elolvadása után már normalizálódik az idő és nem kell nagy változásokra számítani. Nos, az előrejelzések szerint rövid időn belül lesz itt minden. Az időjárás nem kegyelmez a frontérzékenyeknek.

Az időjárás Szolnokon is előcsalogatta a hóvirágokat a földből, de lehet, hogy hamarosan hó lepi be őket Fotó: Új Néplap/Mészáros János

Négy napon belül 12 fokot változik az időjárás, amely a jelek szerint hullámvasútra ül. A koponyeg.hu prognózisa szerint lesz itt. Minden. Eső, hó, kemény fagy, majd tavaszias hőmérséklet. Nézzük a részleteket.

Az időjárási portál szerint szombaton már havas eső, vasárnap pedig már az ország több pontján gyenge hóesés várható. Ekkor még nulla foknál nem süllyed mélyebbre az éjszakai hőmérséklet, napközben pedig a maximumok megállnak 2 fok körül. Hétfőn és kedden már kemény fagyokra számíthatunk, akár mínusz 4 fokig is csökkenhet a hajnali hőmérséklet, így ismét lehet kaparni az autók szélvédőit. Szerdától azután egy csapásra megszűnnek az éjszakai fagyok, míg csütörtökön napközben már a 8 fokot is elérhetik a maximumok, azonban ragyogó napsütésre ne számítsunk. Vajon hogyan hat mindez a frontokra érzékeny emberekre?

Az időjárás hirtelen változását megszenvedik a frontérzékenyek

A magas nedvességtartalmú levegőben országosan borult idő várható a hétvégén, eső, havas eső, hó lesz a jellemző, helyenként a hőérzetünket tovább rontó élénk légmozgással, miközben a magasabb légrétegekben folyamatos lehűlés zajlik

– mondja dr. Pintér Ferenc. A meteogyógyász szerint a lehűlés, majd az ismételt melegedés sokak szervezetét megviseli majd.

Egyre dominánsabbá válnak a görcsös jellegű folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, mellkasi fájdalom, szívdobogás-érzés, mindkét irányú vérnyomás-ingadozás léphet fel. Gyakoriak lehetnek a múló rosszullétek, a szédülés. Lényegesen fáradékonyabbak, motiválatlanabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, jelentősen csökkenhet a munkateljesítményünk. Több az alvászavar, és az immunrendszer fokozódó gyengülése különösen kedvezőtlen a magas nedvességtartalmú ködös-párás időben. A gyorsan változó időjárást nagyon megszenvedi az időjárás-érzékenyek szervezete!

- fogalmazott a Meteo Klinika igazgatója. A koponyeg.hu előrejelzése szerint a jövő hét közepi erőteljes melegedés után ismét kisebb lehűlés körvonalazódik, így a tavaszra egyelőre még sajnos várnunk kell.