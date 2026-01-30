RETRO RÁDIÓ

Visszatérhet a havazás - Ismét zord arcát mutatja nekünk az időjárás

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 06:00
A hét második felében fokozatos lehűlés rajzolódik ki: pénteken még a borult, nyirkos időjárás dominál, majd szombattól egyre több helyen jelenhet meg a hószállingózás, miközben az északi szél hideg levegőt sodor az ország fölé a Köpönyeg szerint.

Péntek

Borult ég és magas páratartalom jellemzi az időjárást. Időnként szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél fokozatosan felerősödik, miközben a csúcshőmérséklet továbbra is 5–6 fok közelében marad.

Szombat

Túlnyomóan felhős, helyenként borongós égboltra van kilátás. A szitálást egyre inkább hószállingózás, kisebb havazás válthatja fel. Az északi irányból érkező, egyre erősebb szél hidegebb levegőt hoz, így délutánra már csak +1 és +3 fok közötti értékek várhatók.

Vasárnap

Északkelet felől szakadozik a felhőzet, többfelé napos idő alakulhat ki, ugyanakkor a délnyugati országrészben borult maradhat az ég, ahol helyenként újabb hószállingózás sem kizárt. A hőmérséklet 0 fok környékére csökken.

Hétfő

Változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csapadék kialakulása nem valószínű. A hajnali órákban -10 és -2 fok közötti minimumok várhatók, napközben pedig -1 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

 

