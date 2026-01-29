A hagyományok nem hazudnak: pár nap, és végleg eldől, jön-e a tavasz, vagy marad a fagyos tél

Minden szem az égre tapad! Alighogy túlestünk a január 25-i Pál-napon, máris itt a kérdés: vajon tényleg „megfordult” az időjárás, vagy csak áltatjuk magunkat a tavasz ígéretével? A népi kalendárium szerint ha Pálfordulókor tiszta az idő, akkor még hosszú és kemény fagyok várnak ránk. Ám idén elég latyakos volt ez a nap, így joggal gondolhatnánk, hogy közel a tavasz.

Január végén és február elején több olyan nap is követi egymást, amelyek időjárásából elvileg megmondható, mikor is jön a tavasz Fotó: Pixabay/Pexels

Sokan várják már a medvét, vajon jön a tavasz?

A legnagyobb izgalom február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját övezi. Ez az a pillanat, amikor az ország összes medvéje hivatásos meteorológussá vedlik át. A szokást mindenki ismeri:

Ha a medve kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát (süt a nap), akkor ijedtében visszabújik, mert tudja: a tél még legalább negyven napig velünk marad.

Ha viszont borús, barátságtalan az idő, akkor a mackó kint marad, mi pedig kezdhetjük keresgélni a tavaszi kabátokat.

Balázs és Ágota: a végső csapás a télnek?

Nem érdemes azonban elkiabálni a dolgot! Rögtön utána, február 3-án jön Balázs napja. Ha ezen a napon fagy, az a néprajz szerint jót tesz a szőlőtermésnek, illetve egyes népi megfigyelések szerint, ha Balázs napján esik, akkor nyáron jég veri el a termést. Habár ezekből nem tudunk következtetni a tavasz érkezésének időpontjára, a február 5-i, Ágota napjára vonatkozó népi időjóslatokból már annál inkább!

A néphit szerint ugyanis Ágota „szorongatja” a telet, vagyis ha ezen a napon még mindig repkednek a mínuszok, az a régi öregek szerint azt jelenti, hogy a tél az utolsó tartalékait égeti el, és hamarosan végleg megadja magát.

Fotó: Rasmus Svinding/Pexels

Íme tehát a gyorsmérleg:

Pál napja (jan. 25.): Ha sütött a nap, még nincs vége a dalnak, ám idén ez a nap borús, esős időt hozott az ország nagy részén, azaz: akár közel is lehet a tavasz!

Gyertyaszentelő (febr. 2.): A következő dátum, amikor érdemes lesz figyelni, mert a népi megfigyelések szerint, ha ezen a napon süt a nap, az még legalább 40 napos telet jelent, de a borult időjárás már a tavasz hírnöke.

Balázs (febr. 3.): A fagy itt még aranyat érhet a gazdáknak.

Ágota (febr. 5.): Ha ekkor is hideg van, az már a tél „hattyúdala".

A következő napok mindent eldöntenek: kiderül, hogy a jön-e a tavasz, illetve az is, hogy mennyire alapozhatunk a népi időjárási megfigyelésekre, jóslatokra. Nos, a koponyeg.hu előrejelzése szerint február 2-án napos és felhős időszakok váltják majd egymást, így igazából még nem tudni, hogy a medve meglátja-e az árnyékát, vagy nem. Vagyis könnyen lehet, hogy hamarosan itt a tavasz, de arra is van esély, hogy hosszú lesz még a tél. Mindenesetre érdemes lesz figyelni az időjárás alakulását.