Hihetetlen felmelegedés közeledik - tavaszias időjárásra számíthatunk!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 06:00
Ismét megtréfál minket az időjárás. Kedden akár 10 fok is várható az ország bizonyos részein. Szerdától azonban óriás esőre van kilátás a Köpönyeg szerint.

Ismét megtréfál minket az időjárás. Fotó: rawpixel.com / Luke Stackpoole / Freepik - illusztráció

Időjárás előrejelzés

Kedd

A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, pár órás napsütéssel, csapadék nélkül. 5-10 fok várható délután. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül.

Szerda

Délnyugat felől beborul az ég, és kb. a déli óráktól kiadós mennyiségű eső várható. Estére országos esőzés lehet. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtök

Eleinte borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. Napközben délnyugat felől szakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.

Péntek

Erősen felhős, párás időre van kilátás. Elszórtan fordulhat elő szitálás, kisebb eső. +5, +6 fok körül alakul a csúcsérték.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
