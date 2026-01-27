Hihetetlen felmelegedés közeledik - tavaszias időjárásra számíthatunk!

Ismét megtréfál minket az időjárás. Kedden akár 10 fok is várható az ország bizonyos részein. Szerdától azonban óriás esőre van kilátás a Köpönyeg szerint.

Ismét megtréfál minket az időjárás. Fotó: rawpixel.com / Luke Stackpoole / Freepik - illusztráció

Időjárás előrejelzés

Kedd

A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, pár órás napsütéssel, csapadék nélkül. 5-10 fok várható délután. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül.

Szerda

Délnyugat felől beborul az ég, és kb. a déli óráktól kiadós mennyiségű eső várható. Estére országos esőzés lehet. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtök

Eleinte borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. Napközben délnyugat felől szakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.

Péntek

Erősen felhős, párás időre van kilátás. Elszórtan fordulhat elő szitálás, kisebb eső. +5, +6 fok körül alakul a csúcsérték.