Hihetetlen felmelegedés közeledik - tavaszias időjárásra számíthatunk!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Ismét megtréfál minket az időjárás. Kedden akár 10 fok is várható az ország bizonyos részein. Szerdától azonban óriás esőre van kilátás a Köpönyeg szerint.
Időjárás előrejelzés
Kedd
A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, pár órás napsütéssel, csapadék nélkül. 5-10 fok várható délután. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül.
Szerda
Délnyugat felől beborul az ég, és kb. a déli óráktól kiadós mennyiségű eső várható. Estére országos esőzés lehet. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.
Csütörtök
Eleinte borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. Napközben délnyugat felől szakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.
Péntek
Erősen felhős, párás időre van kilátás. Elszórtan fordulhat elő szitálás, kisebb eső. +5, +6 fok körül alakul a csúcsérték.
