Hóvirágok: a nagy havazás után előbújtak a kertekben az első példányok

A rekordgyorsasággal érkező enyhülés hatására országszerte és a határon túl is megkezdődött a tavasz hírnökeinek virágzása. Míg Wekerletelepen és a Füvészkertben már tömegesen bújnak elő a hóvirágok, az erdélyi kertekben a hótakaró alól törtek utat maguknak a fehér kelyhek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 18:15
hóvirág tavasz büntetés védett időjárás

Még szinte a fülünkben cseng a ropogó hó hangja, alig pár napja még a repkedő mínuszok miatt sálba burkolózva jártuk az utcákat. Úgy tűnik, mindez már a múlté és mintha gyorsvonattal érkezne is a tavasz. A hőmérő higanyszála már pluszba váltott. Talán ennek köszönhető, hogy idén már most megjelentek a tavasz első hírnökei és ránk kacsintanak a hóvirágok. Úgy tűnik, idén hamarabb beköszönt a tavasz.  

A Füvészkertben nyílnak a hóvirágok
A Füvészkertben nyílnak a hóvirágok Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Hirtelen jön a tavasz, legalábbis a hóvirágok jelzése szerint

Budapest egyik legszebb kertvárosi részén, a Wekerletelepen a Bors fotósai már ráleltek az első bátor példányokra. 

Wekerletelepen is fehérlenek a kertek
Wekerletelepen is fehérlenek a kertek    fotó: Máté Krisztián / Bors

De nem csak a magyar fővárosban, hanem Erdély szívében is jelez a természet. Székelykeresztúron, egyik kedves olvasónk is küldött be képeket a hóvirágairól. Judit kertjében is megmutatták magukat az illatozó hófehér virágok, amelyek igazi túlélőnek bizonyultak.

Már a havazás előtt elkezdtek kibújni a földből
Már a havazás előtt elkezdtek kibújni a földből Fotó: beküldött/ Jakab Judit

Már a nagy havazás előtt láttam, hogy kezdenek kibújni a földből, mintha tudták volna, hogy a fagy csak átmeneti vendég. Aztán jött a nagy hó, ami teljesen betakarta őket, de amint megkezdődött az olvadás és megjött a hirtelen meleg, igazán megeredtek. Alig néhány nap alatt látványosan megnőttek és kinyíltak

- mesélte Judit.

Már januárban nyílnak a hóvirágok
Megjelentek az első hóvirágok Erdélyben is Fotó: beküldött/ Bíró Judit

Miért tűntek el az aluljáróban áruló nénikék?

Emlékeztek még arra az időszakra, amikor idős nénikék árulták a piciny, gumiszalaggal átkötött hóvirágcsokrokat? Ez a kép mára teljesen eltűnt a városképből. De nem csak onnan hiányoznak: piacokról, sőt a virágüzletekből is. Szigorú törvényi szabályozást vezettek be, mert 2005 óta védett növény lett a hóvirág. Mivel a vadon élő kikeleti hóvirág állománya az európai kereskedelem (export) és a mértéktelen szedés miatt drasztikusan lecsökkent, a növény 2005 óta védett, így az erdőkben is tilos gyűjteni, példányainak leszakításáért pénzbírság jár. 

A szabályozás nem tréfál: a hóvirág természetvédelmi értéke szálanként 10 ezer forint, ennyi a bírság. De akár börtönbüntetéssel is sújtható, ha valaki nagyban csinálja. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb csokorért, ami 10-15 szálból áll, már 100-150 ezer forint feletti bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Bár a nosztalgia néha megszólal bennünk, tudnunk kell: ez a virág csak a földben maradva maradhat meg az utókornak. A saját kertünkben viszont nyugodtan ültethetünk és ott megcsodálhatjuk. 

Hóvirágok: vigyázzunk rájuk

Ha erdőben kirándulunk, tavaszig óvatosan lépdeljünk, nehogy letapossuk az illatozó hófehér szirmokat. A hóvirágok megjelenése reményt ad a szürke tél után. Fotózzuk, csodáljuk őket, szagoljuk meg őket, de ne érintsük! Tartsuk szem előtt, hogy ezek az apró növények a természet életerejének szimbólumai.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
