Hóvirágok: a nagy havazás után előbújtak a kertekben az első példányok

Még szinte a fülünkben cseng a ropogó hó hangja, alig pár napja még a repkedő mínuszok miatt sálba burkolózva jártuk az utcákat. Úgy tűnik, mindez már a múlté és mintha gyorsvonattal érkezne is a tavasz. A hőmérő higanyszála már pluszba váltott. Talán ennek köszönhető, hogy idén már most megjelentek a tavasz első hírnökei és ránk kacsintanak a hóvirágok. Úgy tűnik, idén hamarabb beköszönt a tavasz.

A Füvészkertben nyílnak a hóvirágok Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Hirtelen jön a tavasz, legalábbis a hóvirágok jelzése szerint

Budapest egyik legszebb kertvárosi részén, a Wekerletelepen a Bors fotósai már ráleltek az első bátor példányokra.

Wekerletelepen is fehérlenek a kertek fotó: Máté Krisztián / Bors

De nem csak a magyar fővárosban, hanem Erdély szívében is jelez a természet. Székelykeresztúron, egyik kedves olvasónk is küldött be képeket a hóvirágairól. Judit kertjében is megmutatták magukat az illatozó hófehér virágok, amelyek igazi túlélőnek bizonyultak.

Már a havazás előtt elkezdtek kibújni a földből Fotó: beküldött/ Jakab Judit

Már a nagy havazás előtt láttam, hogy kezdenek kibújni a földből, mintha tudták volna, hogy a fagy csak átmeneti vendég. Aztán jött a nagy hó, ami teljesen betakarta őket, de amint megkezdődött az olvadás és megjött a hirtelen meleg, igazán megeredtek. Alig néhány nap alatt látványosan megnőttek és kinyíltak

- mesélte Judit.

Megjelentek az első hóvirágok Erdélyben is Fotó: beküldött/ Bíró Judit

Miért tűntek el az aluljáróban áruló nénikék?

Emlékeztek még arra az időszakra, amikor idős nénikék árulták a piciny, gumiszalaggal átkötött hóvirágcsokrokat? Ez a kép mára teljesen eltűnt a városképből. De nem csak onnan hiányoznak: piacokról, sőt a virágüzletekből is. Szigorú törvényi szabályozást vezettek be, mert 2005 óta védett növény lett a hóvirág. Mivel a vadon élő kikeleti hóvirág állománya az európai kereskedelem (export) és a mértéktelen szedés miatt drasztikusan lecsökkent, a növény 2005 óta védett, így az erdőkben is tilos gyűjteni, példányainak leszakításáért pénzbírság jár.

A szabályozás nem tréfál: a hóvirág természetvédelmi értéke szálanként 10 ezer forint, ennyi a bírság. De akár börtönbüntetéssel is sújtható, ha valaki nagyban csinálja. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb csokorért, ami 10-15 szálból áll, már 100-150 ezer forint feletti bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Bár a nosztalgia néha megszólal bennünk, tudnunk kell: ez a virág csak a földben maradva maradhat meg az utókornak. A saját kertünkben viszont nyugodtan ültethetünk és ott megcsodálhatjuk.