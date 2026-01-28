Hóvirágok: a nagy havazás után előbújtak a kertekben az első példányok
A rekordgyorsasággal érkező enyhülés hatására országszerte és a határon túl is megkezdődött a tavasz hírnökeinek virágzása. Míg Wekerletelepen és a Füvészkertben már tömegesen bújnak elő a hóvirágok, az erdélyi kertekben a hótakaró alól törtek utat maguknak a fehér kelyhek.
Még szinte a fülünkben cseng a ropogó hó hangja, alig pár napja még a repkedő mínuszok miatt sálba burkolózva jártuk az utcákat. Úgy tűnik, mindez már a múlté és mintha gyorsvonattal érkezne is a tavasz. A hőmérő higanyszála már pluszba váltott. Talán ennek köszönhető, hogy idén már most megjelentek a tavasz első hírnökei és ránk kacsintanak a hóvirágok. Úgy tűnik, idén hamarabb beköszönt a tavasz.
Hirtelen jön a tavasz, legalábbis a hóvirágok jelzése szerint
Budapest egyik legszebb kertvárosi részén, a Wekerletelepen a Bors fotósai már ráleltek az első bátor példányokra.
De nem csak a magyar fővárosban, hanem Erdély szívében is jelez a természet. Székelykeresztúron, egyik kedves olvasónk is küldött be képeket a hóvirágairól. Judit kertjében is megmutatták magukat az illatozó hófehér virágok, amelyek igazi túlélőnek bizonyultak.
Már a nagy havazás előtt láttam, hogy kezdenek kibújni a földből, mintha tudták volna, hogy a fagy csak átmeneti vendég. Aztán jött a nagy hó, ami teljesen betakarta őket, de amint megkezdődött az olvadás és megjött a hirtelen meleg, igazán megeredtek. Alig néhány nap alatt látványosan megnőttek és kinyíltak
- mesélte Judit.
Miért tűntek el az aluljáróban áruló nénikék?
Emlékeztek még arra az időszakra, amikor idős nénikék árulták a piciny, gumiszalaggal átkötött hóvirágcsokrokat? Ez a kép mára teljesen eltűnt a városképből. De nem csak onnan hiányoznak: piacokról, sőt a virágüzletekből is. Szigorú törvényi szabályozást vezettek be, mert 2005 óta védett növény lett a hóvirág. Mivel a vadon élő kikeleti hóvirág állománya az európai kereskedelem (export) és a mértéktelen szedés miatt drasztikusan lecsökkent, a növény 2005 óta védett, így az erdőkben is tilos gyűjteni, példányainak leszakításáért pénzbírság jár.
A szabályozás nem tréfál: a hóvirág természetvédelmi értéke szálanként 10 ezer forint, ennyi a bírság. De akár börtönbüntetéssel is sújtható, ha valaki nagyban csinálja. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb csokorért, ami 10-15 szálból áll, már 100-150 ezer forint feletti bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Bár a nosztalgia néha megszólal bennünk, tudnunk kell: ez a virág csak a földben maradva maradhat meg az utókornak. A saját kertünkben viszont nyugodtan ültethetünk és ott megcsodálhatjuk.
Hóvirágok: vigyázzunk rájuk
Ha erdőben kirándulunk, tavaszig óvatosan lépdeljünk, nehogy letapossuk az illatozó hófehér szirmokat. A hóvirágok megjelenése reményt ad a szürke tél után. Fotózzuk, csodáljuk őket, szagoljuk meg őket, de ne érintsük! Tartsuk szem előtt, hogy ezek az apró növények a természet életerejének szimbólumai.
