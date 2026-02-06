Hosszú idő után végre kisüthet a nap, de a meteogyógyász rossz híreket is mondott

A tavaszias időre sajnos még mindig várnunk kell. Továbbra is alacsony a napsütéses órák száma. Hetek óta bujkál előlünk a nap, de a napokban előbújik a felhők közül. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint érdemes kihasználni a napsugarakat, hiszen jótékony hatással lehet a testi és a mentális egészségünkre egyaránt.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója Fotó: beküldött/Pintér Ferenc

A meteogyógyász szerint a napsütés jótékony hatással van ránk

Akár 10 Celsius-fok fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála, azonban továbbra is túlnyomóan felhős időre számíthatunk, de napsütés is várható.

„Ez még mindig nem az az igazán tavaszias idő, amit szeretnénk és a változékonysága a frontérzékeny emberek számára is elég határozott következményekkel jár. Ezek olyan szervezeti terhelést jelentenek, amit sokan megéreznek, eléggé intenzíven” – mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, hozzátéve:

Hamarosan visszatér a fényszegény időjárás, de előtte az ország jelentős részén számíthatunk több órás napsütésre, azt javaslom, hogy aki teheti, tartózkodjon hosszabb időt a szabadban. Sokat jelenthet a szervezetünk regenerálódása szempontjából, az immunrendszerünk erősödése szempontjából. Érdemes kihasználni, hogy az ország nagy részén eléggé jó a levegőminőség.

Napsütés is várható, de nem leszünk túlságosan elkényeztetve Fotó: Freepik - illusztráció

Továbbra sem lélegezhetnek fel a frontérzékenyek

A napokban nem érvényesülnek direkt fronthatások, de a közeli frontok utólagos hatása, illetve az érintő jellege sokak számára kedvezőtlenül hat majd.

„Jellemző lesz a vérnyomás mindkét irányú váltakozása, valószínűleg enyhébb formában jelentkezik a mellkasi diszkomfort, szívdobogás-érzés, aritmiák. Amire mindenképpen számíthatunk, az a szédüléses panaszok növekedése. Sokkal fáradékonyabbak vagyunk ebben a helyzetben. A fejfájások viszont jelentősen enyhülhetnek” – mondta a meteogyógyász.

Akkor nézzük egy kis kitekintést a hétvégi időjárásra. A koponyeg.hu prognózisa szerint szombaton és vasárnap is a hajnali 4-5 fok után napközben 9-10 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A több napsütésre szombaton számíthatunk, vasárnap már rövid ideig tartó intenzívebb eső és zápor is lehet. A jövő hét elején ismét lehűlés várható, de ez nem lesz tartós, így a hét közepén már ismét 6-8 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.