Erre senki sem számított: Már februárban itt a tavasz?

Korán érkezik a tavaszi időjárás idén? Azt már megjósolták, hogy a mogyorófa virágzása akár februárban is bekövetkezhet, azonban arra talán senki sem számított, hogy a 10 fokot elérheti majd a hőmérő higanyszála.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken. Forrás: Köpönyeg.hu

Időjárás a hét végén

Péntek

Sűrű ködfoltokkal indul a reggel. Miután feloszlanak, többnyire borongós időre lesz kilátás, néhol esővel, szitálással. A délkeleti szél mozdul majd meg mérsékelten. Enyhe, szinte tavaszias, 9-10 fok körüli idő lesz, főleg délen.



Szombat

Szombaton is marad a borult égbolt, eső és zápor északnyugat felől fordul majd elő. Az északnyugati szél megélénkül, marad az enyhe, 8 fok körüli hőmérséklet.



Vasárnap

Reggel ködfoltokkal kezdünk, majd változóan felhős lesz az ég. Az északkeleti tájakon fordul majd elő kisebb eső, a hegyekben akár havas eső is eshet. A maximum hőmérséklet 7 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.