Jön a tavasz vagy nem? Kiszámíthatatlan lesz az időjárás
Csak a hét vége felé találkozhatunk újra a napsütéssel.
Változékony időjárásra számíthatunk a héten: bár a hőmérséklet kissé emelkedik, a nedves, csapadékos jelleg megmarad. A következő napokban több alkalommal is esőre, záporokra kell készülni, és a hét végéig nem várható tartósan száraz idő.
Marad a változékony időjárás
Szerdán többnyire borús időre számíthatunk, sokfelé esővel. A levegő kissé felmelegszik, a nappali csúcshőmérséklet 5 és 11 Celsius-fok között alakul. A délnyugati szél több helyen élénk, helyenként erős lehet.
Csütörtökön a reggeli órákban helyenként sűrű köd képződhet, amelynek feloszlása után délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Egyre több területen várható eső vagy zápor, összességében csapadékos nap elé nézünk. A szél eleinte délnyugatira, később északnyugatira fordulhat és megerősödhet. A hőmérséklet továbbra is az enyhe tartományban marad, nagyjából 11 fok körül alakul.
Pénteken a felhőzet időnként felszakadozik, főként a délutáni órákban hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Elszórtan még előfordulhat egy-egy zápor. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 10 fokot - írja a köpönyeg.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre