Jön a tavasz vagy nem? Kiszámíthatatlan lesz az időjárás

Változékony időjárásra számíthatunk a héten: bár a hőmérséklet kissé emelkedik, a nedves, csapadékos jelleg megmarad. A következő napokban több alkalommal is esőre, záporokra kell készülni, és a hét végéig nem várható tartósan száraz idő.

Borús és csapadékos időjárás dominál a héten Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Marad a változékony időjárás

Szerdán többnyire borús időre számíthatunk, sokfelé esővel. A levegő kissé felmelegszik, a nappali csúcshőmérséklet 5 és 11 Celsius-fok között alakul. A délnyugati szél több helyen élénk, helyenként erős lehet.

Csütörtökön a reggeli órákban helyenként sűrű köd képződhet, amelynek feloszlása után délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Egyre több területen várható eső vagy zápor, összességében csapadékos nap elé nézünk. A szél eleinte délnyugatira, később északnyugatira fordulhat és megerősödhet. A hőmérséklet továbbra is az enyhe tartományban marad, nagyjából 11 fok körül alakul.

Pénteken a felhőzet időnként felszakadozik, főként a délutáni órákban hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Elszórtan még előfordulhat egy-egy zápor. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 10 fokot - írja a köpönyeg.hu.