Jön a tavasz vagy nem? Kiszámíthatatlan lesz az időjárás

Csak a hét vége felé találkozhatunk újra a napsütéssel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 06:00
időjárás változékony idő csapadék

Változékony időjárásra számíthatunk a héten: bár a hőmérséklet kissé emelkedik, a nedves, csapadékos jelleg megmarad. A következő napokban több alkalommal is esőre, záporokra kell készülni, és a hét végéig nem várható tartósan száraz idő.

Marad a változékony időjárás
Borús és csapadékos időjárás dominál a héten     Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Marad a változékony időjárás

Szerdán többnyire borús időre számíthatunk, sokfelé esővel. A levegő kissé felmelegszik, a nappali csúcshőmérséklet 5 és 11 Celsius-fok között alakul. A délnyugati szél több helyen élénk, helyenként erős lehet.

Csütörtökön a reggeli órákban helyenként sűrű köd képződhet, amelynek feloszlása után délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Egyre több területen várható eső vagy zápor, összességében csapadékos nap elé nézünk. A szél eleinte délnyugatira, később északnyugatira fordulhat és megerősödhet. A hőmérséklet továbbra is az enyhe tartományban marad, nagyjából 11 fok körül alakul.

Pénteken a felhőzet időnként felszakadozik, főként a délutáni órákban hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Elszórtan még előfordulhat egy-egy zápor. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 10 fokot - írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
