A hangulatunk is beborulhat a depressziós időjárástól

Február második hetében sem számíthatunk az eddigieknél sokkal jobb időjárásra.

Ezt hozza nekünk az időjárás február második hetében

Fotó: Metropol/Csóka Ferenc

Borongós lesz egész héten az időjárás

Hétfőn erősen felhős, helyenként borult idő várható. Főként a déli országrészen eső és zápor is jelentkezhet. Az északkeleti szél többfelé felélénkül, hideg levegőt hozva magával. A hőmérséklet 5 fok közelébe esik.

Kedd továbbra is többségében felhős lesz. Helyenként esőre, a magasabban fekvő területeken hóra is lehet számítani. A délkeleti rész enyhén megélénkülhet. A hőmérő foka 5-6 fok között állhat meg.

Szerdán sem enyhül nagyon a felhőzet. Kezdetben csak a Dunától keletre, majd egyre több helyen eső, zápor is kialakulhat. Az Északi-középhegységben eleinte hó vagy akár havas eső is eshet. Hajnalban -2 és +4, délután 5 és 13 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Csütörtökön sem búcsúzhatunk a felhőktől, több helyen csapadékot is hoznak majd. Esőre és záporra az egész ország területén számítani lehet. A maximum 9 fok körül alakul majd, délkeleten kissé melegebb is lehet – írja a köpönyeg.hu.