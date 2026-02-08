RETRO RÁDIÓ

Figyelem: így rontja el a jövő hetünket is az időjárás

Ideje felkészülni, úgy néz ki marad a borús idő, akár hóra is számíthatunk. Ha szerencsénk van, kisebb felmelegedésre is lehet majd számítani.

Szerző: Metropol
2026.02.08.
időjárás esőzés havazás

Télikabát elő, esőre és havazásra felkészülni! A következő napokban tovább szórakozik velünk az időjárás.

Így torzíthatja február második hetét az időjárás
Forrás: Unsplash (Illusztráció)

Ezt hozza nekünk a következő napokban az időjárás

Lassan mindenki hozzászokik, hogy 2026 eddig a meglepetések éve, legalábbis, ha időjárásról beszélünk. Ha eddig nem hallottad volna, ismét visszatérhet a hó, eljött az idő felkészülni.

Február 8-án vasárnap eleinte marad még a felhős idő, ám nap közben már enyhülhet a felhőzet. Ha szerencsénk van, akkor pár órára a nap is ránk kacsinthat az ország nagy részén. Elszórtan záporok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 9 fok körül alakul.

Hétfőn kisebb lehűlést tapasztalhatunk, a hőmérséklet 5 fok köré csökkenhet. Elszórtan eső és zápor eső fordulhat elő, elsősorban az ország déli részein. Erős szélre is lehet számítani.

Kedden is marad a borult idő, erősen felhős lehet az ég. Elszórtan eső alakulhat ki, a magasabban fekvő területeken havas eső is előfordulhat. A hőmérő foka 5-6 fok között tetőzik.

Szerdán viszont kisebb enyhülést tapasztalhatunk. Sok felé köd képződhet, de kisebb esővel is számolhatunk. Délutánra a hőmérséklet akár 9-10 fok is lehet – írja a köpönyeg.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

