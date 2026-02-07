RETRO RÁDIÓ

Alig búcsúztunk el tőle, máris visszatér: hatalmas meglepetést tartogat az időjárás

Nem búcsúzhatunk a téltől, ismét eső, havas eső és hó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 06:00
időjárás időjárás-előrejelzés havazás

Ha azt gondoltad mostantól az eső kabát elég lesz, tévedtél. Habár az eső sem maradhat el, nemsokára újra havat hoz nekünk ez a kaotikus időjárás.

Játszik velünk az időjárás, hamarosan újra havazni fog
Játszik velünk az időjárás, hamarosan újra havazni fog Fotó:  unsplash (illusztráció)

Szórakozik az időjárás, visszatér a hó

Eddig az év erősen borongósan telt. Volt már hó, eső, de a napot alig láthattuk. Rossz hír, hogy ez a következő napokban sem fog nagyon megváltozni.

A hétége elején erősen felhős marad az idő. A szombaton északnyugat felől kisebb eső, zápor érkezhet, felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet viszont akár a 8 fokot is megközelítheti.

Vasárnap először kis ködre, majd változó felhőzetre számíthatunk. Az északkeleti országrészen gyenge eső továbbra is előfordulhat, a magasan fekvő területeken a havazás sem lenne meglepő. A hőmérséklet 7 fok körül tetőzik majd.

Hétfőn viszont már mindenhol esély mutatkozik a hóra. Többnyire borult marad az ég, eső, havas eső, hó is előfordulhat. A délutáni óráktól a hőmérő 3 fok környékén állhat meg a hőmérő, lehűlésre számíthatunk.

Kedden sem bomlik majd a felhőzet, ugyanúgy borongós időre számíthatunk, helyenként esővel, havas esővel, vagy havazással. A délkeleti szél felerősödhet, reggel fagypont várható. Napközben a hőmérséklet 1 és 7 fok között ingadozik majd – írja a köpönyeg.hu.

 

