Nem tréfál az időjárás - Kegyetlen mínuszokra számíthatunk

Jön a havazás és a dermesztő mínuszok. Ilyen időjárás lesz a következő napokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 06:00
időjárás időjárás-jelentés havazás időjárás előrejelzés

Havazás várható az ország több pontján is a hétvégén. A Köpönyeg szerint a havas időjárás kitart hétfőig is, kedden azonban már csak a dermesztő fagy marad, helyenként akár -10 fokokkal is.

Időjárás előrejelzés
Fagyos időjárásra számíthatunk Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Időjárás előrejelzés

Szombat

Marad a párás, borongós idő, csak az északi határszélen vékonyodhat a felhőzet. Szórványosan várható szitálás, melyet egyre inkább havas eső, hószállingózás válthat fel. Az ÉK-i szél megélénkül. +2 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap

Északkeleten tovább csökken a felhőzet, de máshol marad az erősen felhős ég, és továbbra is szállingózhat a hó, főleg az ország déli felén. Reggel -1, délután +1 fok körül várható a hőmérséklet.

Hétfő

Reggel még lehet hószállingózás, majd dél, délkelet felől csökken a felhőzet. Megélénkül a délkeleti szél. A reggeli -4 fokról +2 fok köré melegszik a levegő.

Kedd

Eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék jöhet. Reggel -10, -2, délután -1, +4 fok valószínű.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
