Bármely pillanatban eleredhet az eső a héten, marad a csapadékos időjárás

Bár nagy hóra nem kell számítani, az eső bármikor eleredhet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 06:00
Bár jelentős havazásra nincs kilátás, az idő változékony marad, így eső bármikor előfordulhat a nap folyamán. Érdemes felkészülni a csapadékos időjárásra, hiszen rövid záporok vagy kisebb esőzések váratlanul is kialakulhatnak.

Záporokat, esőt és havas esőt jósol az időjárás     Fotó: Unsplash

Az időjárás bármikor meglephet minket

Kedden az északkeleti tájakon borongós időre számíthatunk, gyenge esővel, havas esővel, a magasabban fekvő területeken pedig hópelyhek is hullhatnak. Másutt erősen felhős lesz az ég, csak rövid időszakokra süthet ki a nap, néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A délkeleti szél több helyen élénk lesz. A hőmérséklet reggel 0, délután körülbelül 5 fok körül alakul.

Szerdán az ég beborul, és szinte az ország minden pontján eső várható. A nappali hőmérséklet 5–11 fok között alakul. A délnyugati szél fokozatosan élénkül.

Csütörtökön a reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet, és egyre több helyen fordul elő eső vagy zápor. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél válhat erőssé. A nappali hőmérséklet 11 fok körül várható - írja a köpönyeg.hu.

 

