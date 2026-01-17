RETRO RÁDIÓ

„Vilmos herceggel dolgozom együtt, és ilyen a színfalak mögött”

A walesi herceg nagy benyomást tett legutóbbi látogatása során. Vilmos herceg elment a herefordshire-i családi farmra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 13:00
Vilmos herceg jótékonysági szervezet királyi család gazdálkodás

A jótékonysági szervezet alapítója őszinte és tisztességes embernek nevezte Vilmos herceget, miután legutóbb látogatást tett a herefordshire-i családi farmon. A walesi herceg almafákat metszett, birkák vették körül, miközben belemerült a mezőgazdasági munkába, azt követően, hogy csütörtökön találkozott John és Laura Bowler gazdákkal. Kiemelt szerepet kapott a látogatáson a mentális egészségügyi támogatás egy gazdálkodó közöségben.

Vilmos herceg
Vilmos herceg egy farmon tevékenykedett Fotó: ZUMAPRESS.com

Vilmos herceg sokunknak példát mutatott 

A trónörökös 2025 márciusa óta a Herefordshire-ben működő We Are Farming Minds nevezetű jótékonysági szervezet védnöke, amelyet a gazdálkodók támogatására és a mentális egészség előrehaladására hoztak létre. Miután felmelegedtek egy istállóban egy bögre forró helyi almaborral, és megbeszélték a pár által üzemeltetett gazdaság közben fellépő problémákat, elvitték Vilmos herceget a gyümölcsösbe, ahol ágakat metszett és vágott vissza.

Vilmos herceg állatokat etetett, fák között bóklászott, még a Bowler nagyival is találkozott, hogy felköszöntse őt közelgő 92. születésnapja alkalmából.

Ő egy csodálatos ember, hihetetlenül jó vele beszélgetni

– mondta Katalin hercegné férjéről Sam Stables a szervezet alapítója, aki szintén jelen volt a herceg látogatásán. Hozzátette, hogy empatikus, törődik az emberekkel és őszinte, tisztességes ember.

A jótékonysági szervezethez intézett támogatási felhívások száma az elmúlt hónapban a kétszeresére növekedett, mivel a gazdák örökösödési adóval és a növekvő költségekkel kapcsolatos problémákkal szembesülnek – számol be róla az Express. Hozzátette, hogy a herceg támogatása elképesztő, mindenről tud, ami ott történik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
