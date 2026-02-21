Szandi férje jól bevásárolt: erre ment el minden spórolt pénze

Az idő mindent megszépít – tartja a mondás, s lehet, ma már csak mosolyog Bogdán Csaba a 40 évvel ezelőtti vásárlásán, annak idején fájhatott neki a drága felismerés. Szandi férje a Facebook-oldalán sztorizott egy négy évtizeddel ezelőtt készült Első Emelet kép kapcsán.

Szandi férje, Bogdán Csaba az összes pénzén egy zakót vett Cannes-ban. Csak Magyarországon derült ki, hol is készült a ruhadarab... (Fotó: Szabolcs László)

Szandi férje: az összes pénzén egy zakót vett Cannes-ban

Most találtam ezt a képet. 40 éve készült. Erről eszembe is jutott egy sztori. 1986 januárjában Cannes-ban jártunk a zenekarral a Midemen. Összes pénzemen ezt a zakót vettem meg ott, ami a fotón van is rajtam. Majd itthon egy kedves barátom felhívta a figyelmemet, hogy láttam a címkét belül? VOR!!! Vagyis Vörös Október Ruhagyár Zalaegerszeg. Szóval sikerült egy Magyarországon kizárólag exportra készült zakót vennem Franciaországban jó sok pénzért.

– írta szmájlik kíséretében Szandi férje a közösségi oldalán. Hiába a sok évtizeddel ezelőtti sztori, a tanulság ma is aktuális: bármit is vennél külföldön, nem árt, ha vásárlás előtt egy kicsit tüzetesebben is megnézed, mire adnál ki pénzt!