Szandi: „Ha valaki akkor azt mondja, hogy ő lesz a férjem, nem hittem volna el”

Szandi és Bogdán Csaba kapcsolata mára szinte legendaszámba megy, hiszen azon kevés ismert házaspár „mezőnyét” erősítik, akik szakítások és hangos hullámvölgyek nélkül élik közös életüket az „idő kezdete óta”. Megismerkedésük története ismert, ahogyan családjuk története is, de még így is akadnak olyan történetek, melyek újdonságként bukkannak fel, egy-egy jól elkapott, vidám pillanatban. Ilyen pillanatot kaptunk el vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars végén, amikor Szandi Geri Halliwell bőrébe bújva mesélt a „Fűszeres lányokhoz” fűződő viszonyáról.

Szandi és Pintácsi Viki hosszú éveken át osztoztak a „gyerekszobán” (Fotó: Bors)

Szandi: „Ezért is kértem a segítségét, amikor a brit kiejtést gyakoroltam”

„Igazából én a tesóm kapcsán hallgattam Spice Girlst, hiszen ő már akkor a zenével, énekléssel foglalkozott.”

A Wannabe című dal, amit Nótár Maryvel, Horváth Tomival és Freddie-vel előadtunk, az egyik nagy kedvence volt Vikinek.

„Többek között ezért is kértem a segítségét, amikor a brit kiejtést gyakoroltam” – kezdte lapunknak Szandi, aki 15 éves koráig egy szobán osztozott a nővérével, így erősen hatott rá az akkoriban már énekesnőként és énektanárként is tevékenykedő tesó zenei ízlése. Sőt, a későbbi férjét, Bogdán Csabit is az ő íróasztala fölött pillantotta meg először.

Szandi a nővére íróasztala fölött látta meg először Bogdán Csabát (Fotó: MW/bogdancsaba.hu)

„Viki íróasztala fölött volt egy Első emelet-plakát”

„Viki 21, én 15 éves voltam, amikor az egyik békásmegyeri panelből egy másik, nagyobba költöztünk és lett külön szobánk. Előtte fejtől-lábtól aludtunk egy-egy „junior heverőn”. (tipikus, 80-as évekbéli gyerekszobabútor – a szerk.) Szerencsére nagyon jó testvérek voltunk már akkor is, így az sem okozott gondot, hogy ahogy nőttünk, már össze-összeért a lábunk alvás közben. Na, ebben a közös szobában, Viki íróasztala fölött volt egy Első emelet-plakát, amin Csabi természetesen rajta volt. Akkor még bajszos volt… Ha nekem akkor valaki azt mondja, hogy ő lesz a férjem és a három gyermekem édesapja, hát biztosan nem hittem volna el. Aztán így lett…” – nevetett Szandi, majd a nővére még egy közös „titkot” elmesélt: „Képzeld, abban a szobában volt vagy tizenhétféle rágcsálónk. Nem lehetett kutyánk vagy cicánk, ezért meg kellett elégednünk az egerekkel, hörcsögökkel, tengerimalacokkal. Picit túltoltuk” – zárta nevetve a TV2 stúdiójában Pintácsi Viki.



