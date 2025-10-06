Szandi férje megdöbbentő vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars után

Bogdán Csaba két fotót is megosztott. Szandi férje nem akárkivel pózol.
Ritka pillanatoknak lehettek szemtanúi az október 5-ei Sztárban Sztár All Stars nézői: Szandi ugyanis nem csak előadóként, de „kihívásként” is szerepelt a TV2 sikerműsorában. Az adás után Szandi férje meglepő posztot tett ki az internetre.
Tegnap este a Sztárban Sztár All Stars-ban Nótár Mary olyan jól alakította Szandit, hogy még engem is megtévesztett.
– írta hétfőn a Facebook-oldalán Szandi férje, Bogdán Csaba. A dalszerző-producer-gitáros nem csak dicsérte Nótár Mary-t, de közös fotót is készített vele.
Nézd meg, hogy énekli Nótár Mary Szandiként a Tinédzser L'amourt!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.