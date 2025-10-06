Szandi férje megdöbbentő vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars után

Ritka pillanatoknak lehettek szemtanúi az október 5-ei Sztárban Sztár All Stars nézői: Szandi ugyanis nem csak előadóként, de „kihívásként” is szerepelt a TV2 sikerműsorában. Az adás után Szandi férje meglepő posztot tett ki az internetre.

Szandi Liza Minelliként, Nótár Mary Szandiként – a mulatós sztár produkciója előtt Szandi férje is megemelte a kalapját (Fotó: MATE KRISZTIAN / Fotó: Máté Krisztián)

Meglepő vallomást tett Szandi férje

Tegnap este a Sztárban Sztár All Stars-ban Nótár Mary olyan jól alakította Szandit, hogy még engem is megtévesztett.

– írta hétfőn a Facebook-oldalán Szandi férje, Bogdán Csaba. A dalszerző-producer-gitáros nem csak dicsérte Nótár Mary-t, de közös fotót is készített vele.

Nézd meg, hogy énekli Nótár Mary Szandiként a Tinédzser L'amourt!