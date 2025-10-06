RETRO RÁDIÓ

Szandi férje megdöbbentő vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars után

Bogdán Csaba két fotót is megosztott. Szandi férje nem akárkivel pózol.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.06. 17:30
Szandi Nótár Mary Bogdán Csaba Sztárban Sztár All Stars

Ritka pillanatoknak lehettek szemtanúi az október 5-ei Sztárban Sztár All Stars nézői: Szandi ugyanis nem csak előadóként, de „kihívásként” is szerepelt a TV2 sikerműsorában. Az adás után Szandi férje meglepő posztot tett ki az internetre.

MK__1770, Meglepő vallomást tett Szandi férje
Szandi Liza Minelliként, Nótár Mary Szandiként – a mulatós sztár produkciója előtt Szandi férje is megemelte a kalapját (Fotó: MATE KRISZTIAN / Fotó: Máté Krisztián)

Meglepő vallomást tett Szandi férje

Tegnap este a Sztárban Sztár All Stars-ban Nótár Mary olyan jól alakította Szandit, hogy még engem is megtévesztett.

– írta hétfőn a Facebook-oldalán Szandi férje, Bogdán Csaba. A dalszerző-producer-gitáros nem csak dicsérte Nótár Mary-t, de közös fotót is készített vele.

Nézd meg, hogy énekli Nótár Mary Szandiként a Tinédzser L'amourt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu