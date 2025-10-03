RETRO RÁDIÓ

Ezt jól megcsinálta Nótár Mary: egyből rámozdultak

Elképesztő felvételek kerültek ki az internetre... Vajon mit szól hozzá Nótár Mary?

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.03. 18:00
Nótár Mary sláger remix

A mulatós énekesnő legújabb dala elképesztő siker: a Babám a YouTube-premier után alig 24 órával már a felkapott zenei videók listáján a 21. helyen szerepelt, azóta megjárta a Top10-et, s jelenleg a 11. helyen tanyázik. Nótár Mary reménykedhetett ekkora sikerben, ám arra bizonyára nem gondolt, hogy rá fognak mozdulni. Ráadásul ennyien!

Nótár Mary
Nótár Mary új slágere nem csak a rajongókat, de a zenegurukat is izgalomba hozta (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary sikerére profin rámozdultak

Az alig két hete megjelent Babám című szám hivatalos klipje 600 ezer feletti megtekintésnél jár, ráadásul a dalra több zeneguru is rámozdult, profi remixek sora született és került ki az internetre az elmúlt napokban. Mi pár perc alatt négy különböző lemezlovastól is találtunk újraértelmezést, egyik jobb, mint a másik! Először azonban jöjjön az eredeti változat:

Az eredetinél egy fokkal tempósabb DJ Bóli 2K25 Latino Remixe igazi telitalálat:

Harmonikás-electro tuningot kapott Nótár Mary dala a DJ F-SA Balkán Mixben:

Még őrültebb tempót diktál Milán 2025 verziója, mely pont a rap-résznél vesz vissza az ütemszámból, hogy aztán újra ezerrel pörögjön. A remixben ráadásul védjegyként felcsendül a készítő neve is.

Végül, de nem utolsósorban az rtbR Bootleg változata az, ami a Babám remixek közül az eddigi legmagasabb nézettségnél jár.

Vajon mit szólhat a remixekhez Nótár Mary, és szerinted melyik lehet a fentiek közül a kedvence?

 

