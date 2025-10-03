Ezt jól megcsinálta Nótár Mary: egyből rámozdultak

Elképesztő felvételek kerültek ki az internetre... Vajon mit szól hozzá Nótár Mary?
A mulatós énekesnő legújabb dala elképesztő siker: a Babám a YouTube-premier után alig 24 órával már a felkapott zenei videók listáján a 21. helyen szerepelt, azóta megjárta a Top10-et, s jelenleg a 11. helyen tanyázik. Nótár Mary reménykedhetett ekkora sikerben, ám arra bizonyára nem gondolt, hogy rá fognak mozdulni. Ráadásul ennyien!
Az alig két hete megjelent Babám című szám hivatalos klipje 600 ezer feletti megtekintésnél jár, ráadásul a dalra több zeneguru is rámozdult, profi remixek sora született és került ki az internetre az elmúlt napokban. Mi pár perc alatt négy különböző lemezlovastól is találtunk újraértelmezést, egyik jobb, mint a másik! Először azonban jöjjön az eredeti változat:
Az eredetinél egy fokkal tempósabb DJ Bóli 2K25 Latino Remixe igazi telitalálat:
Harmonikás-electro tuningot kapott Nótár Mary dala a DJ F-SA Balkán Mixben:
Még őrültebb tempót diktál Milán 2025 verziója, mely pont a rap-résznél vesz vissza az ütemszámból, hogy aztán újra ezerrel pörögjön. A remixben ráadásul védjegyként felcsendül a készítő neve is.
Végül, de nem utolsósorban az rtbR Bootleg változata az, ami a Babám remixek közül az eddigi legmagasabb nézettségnél jár.
Vajon mit szólhat a remixekhez Nótár Mary, és szerinted melyik lehet a fentiek közül a kedvence?
