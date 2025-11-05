Felcsaptak a lángok Szandi lányának konyhájában: hajmeresztő dolgot művelt Bogdán Blanka férje

Szandi lánya három éve él Amerikában, az álmok földjén pedig a szerelem is rátalált. Az akkor 21 éves Bogdán Blanka bébiszitterként kezdett új életet San Franciscóban, s bár akkor még úgy volt, hogy két esztendő után hazajön, végül mégis a maradás mellett döntött.

Szandi fiatal kora ellenére elengedte lányát, aki még mindig csak 25 éves, de már jó ideje Amerikában él (Fotó: Markovics Gábor)

Nem véletlenül, hiszen új barátokra lelt, akikkel rengeteget programozott és bulizott, és az sem elhanyagolható, hogy időközben rátalált a szerelem is. Bogdán Blanka még a nyáron jelentette be a nagyvilágnak, hogy a szíve ismét foglalt, és bár a lovagjáról keveset árult el, annyit azért sejteni lehetett, hogy a brazil származású Ricardóval San Franciscóban ismerkedett meg. Bár akkor még senki sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan szintet lép a kapcsolatuk…

Szandi lánya és Ricardo ugyanis ma már férj és feleség, és hol máshol mondták volna ki a boldogító igent, mint Las Vegasban. Bár a ceremónián Szandi és a családja nem volt ott, videóhíváson keresztül folyamatosan tartották velük a kapcsolatot. Az énekesnő leszögezte: terveznek majd családi esküvőt is a lányáék, ám ennek részleteit egyelőre homály fedi.

Hajmeresztő dolgot művelt Szandi lányának férje

Blanka és Ricardo Seattle-ben, Washington állam legnagyobb városában telepedett le. A férfi egy videó tanúsága szerint egész egyszerűen imád a konyhában tevékenykedni, kíséretezni, és úgy tűnik, a veszély fogalmát is lazán értelmezi.

Hajmeresztő videóval rukkolt elő ugyanis Bogdán Blanka Instagram-történetében. A rövidke, ám annál látványosabb felvételen Ricardo épp alkot valamit egy serpenyőben – és Blanka már akkor érezte, hogy ez a kulináris kalandozás bizony forró lesz.

Így is történt!

Szandi lányának férje ugyanis addig-addig kísérletezett az étellel, hogy a serpenyőből felcsapó, hatalmas lángnyelvtől bejelzett a tűzjelző a közös lakásukban.

Felcsaptak a lángok Szandi lányának konyhájában (Fotó: Instagram)

Ricky nevetve próbált valamit kezdeni a helyzettel, ami szerencsére inkább volt komikus, mintsem életveszélyes.

Szandi lányáéknál bejelzett a tűzjelző (Fotó: Instagram)

Arról nincs információ, hogy a tűzoltók végül kimentek-e a helyszínre.