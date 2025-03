Szívszorító vallomást tett Szandi a lányának

Évek óta Amerikában él Szandi lánya, akinek nemrég hatalmas változás történt a magánéletében, Blankát ugyanis eljegyezte a szerelme. Anya és lánya közt a távolság ellenére is nagyon szoros a kapcsolat, a modern technikának köszönhetően, minden nap beszélnek és látják egymást.

Szandi lánya ma lett 25 éves (Fotó: mw archív)

Szandi megható módon köszöntötte lányát

Bogdán Csaba és az énekesnő életében mindig is első helyen állt a család, gyerekeiket nagy egyetértésben nevelik. Szandi lánya döntését is elfogadta, hogy szeretne Amerikában szerencsét próbálni, bármennyire is hiányzik neki. A modern technikának köszönhetően napi kapcsolatban állnak Blankával, így elsőként értesült az eljegyzésről is. Most pedig, hogy lánya betöltötte 25. életévét, szívmelengető posztban köszöntötte.

„Édes kislányom, drága Blankickám! Ma 25 éve, hajnali 4 óra 5 perckor a vártnál korábban 1640 grammal jöttél világra” - írta posztjában a büszke sztáranyuka.