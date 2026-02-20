„Nem hiszem, hogy ezt a kapcsolatot meg lehet menteni” – vallja egy kétségbeesett nő. Te egyetértenél vele?

Egy 34 éves kétségbeesett nő az online térben keresett választ a számára igen csak megterhelő párkapcsolata miatt. Eleinte az ismerkedés zökkenőmentesen zajlott, de az idő előrehaladtával egyre jobban előtérbe kerültek az zavaró tényezők a partnerével kapcsolatban, ami aggodalomra adott okot.

A kétségbeesett nő online térben kért segítséget az emberektől magánéleti problémákkal kapcsolatosan Fotó: REUTERS/Mediaworks-archívum/Illusztráció

A kétségbeesett nő nem bírta tovább

A nő a Reddit felületén keresett egy párkapcsolati problémákat kezelő oldalt, ahol kifejtette történetét.

Azért posztolom ezt, mert az egész hétvégét a családjával töltöttem, és rájöttem, hogy... elegem van. Már nem is vagyok dühös, csak teljesen kimerült. Lassan én lettem az egyetlen felnőtt ebben a kapcsolatban. Én vagyok az, aki dolgozik, tanul, a jövőre spórol, és mindent megtervez. A partnerem 37 éves, és még mindig egyik napról a másikra él, a bátyjánál lakik, ahol az ujját sem kell mozdítania. Nincsenek megtakarításai, és nincs igazi ambíciója arra, hogy olyan életet építsen velem, ami bármilyen erőfeszítést igényelne. Csak azt várja el, hogy én intézzem a »felnőtt« dolgokat

– írta panaszos sorait a nő. Továbbá azt is kiemelte, hogy érzelmileg is teljesen lefárasztja a partnere, hiszen minden ok nélkül féltékenykedni és sírni kezd, mert úgy érzi nincs eléggé szeretve.

A 34 éves nő már nemcsak érzelmileg, hanem szexuálisan is eltávolodott a partnerétől, hiszen belefáradt abba, hogy valaki felett állandóan anyáskodnia kell. Egyetlen egy dolog tartja csak őt a kapcsolatban, az a partnerének az édesanyja, aki sokkal figyelmesebb és támogatóbb – írja a The Mirror.

Nem hiszem, hogy ezt a kapcsolatot meg lehet menteni. Amint találsz egy támogató és méltó partnert, a családja elvesztésének fájdalma nem lesz olyan rossz

- írta az egyik hozzászóló.

Ez a hajó már elment ezen az úton, és te egy partnert érdemelsz, nem egy gyermeket. Talán tarthatod a kapcsolatot az anyjával, ismerek több embert is, akik ezt tették egy békés szakítás után, de ez erősen helyzetfüggő. Akárhogy is, sok szerencsét

– szólt hozzá egy másik is.