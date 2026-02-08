Kubatov Gábor: A békéhez vezető út egy nehéz meccs!
Szombaton tartották az újabb Háborúellenes Gyűlést. A rendezvényen Kubatov Gábor elmondta, a magyaroknak nincs szüksége háborúra.
Február 7-én folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata. Ez alkalommal Szombathely adott otthon ennek a rendezvénynek, ahol ismét összegyűltek azok az emberek, akik kiállnak a béke mellett. Köztük volt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is, aki elmondta, azért fontosak ezek az események, mert meg kell mutatni a brüsszelieknek, hogy a magyar emberek nem háborúpártiak, és békét akarnak.
Brüsszelből nagyon kevés szurkolónk van. Akik mondjuk mindannyian háborút akarnak. Kevesen vannak, akik el merik mondani a véleményüket, akik el merik mondani, hogy nem akarnak háborút. Itt van talán egy összefogás a csehekkel és a szlovákokkal
– mondta Kubatov Gábor, akinek szavait a Ripost idézte. Majd a Fidesz pártigazgatója leszögezte, hogy mi nem akarjuk a mi embereink, a mi állampolgáraink pénzét elvinni Ukrajnába. Eszünkben sincs ilyen dolgot csinálni.
Ez egy nagy meccs, meg egy nehéz meccs, meg bátorság kell hozzá, és az is egy jó érzés, hogy a miniszterelnöknek bátorságot adunk
– tette hozzá a pártigazgató a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre