Kubatov Gábor: A békéhez vezető út egy nehéz meccs!

Február 7-én folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata. Ez alkalommal Szombathely adott otthon ennek a rendezvénynek, ahol ismét összegyűltek azok az emberek, akik kiállnak a béke mellett. Köztük volt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is, aki elmondta, azért fontosak ezek az események, mert meg kell mutatni a brüsszelieknek, hogy a magyar emberek nem háborúpártiak, és békét akarnak.

Kubatov Gábor: Eszünkben sincs a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinni (Fotó: MW)

Brüsszelből nagyon kevés szurkolónk van. Akik mondjuk mindannyian háborút akarnak. Kevesen vannak, akik el merik mondani a véleményüket, akik el merik mondani, hogy nem akarnak háborút. Itt van talán egy összefogás a csehekkel és a szlovákokkal

– mondta Kubatov Gábor, akinek szavait a Ripost idézte. Majd a Fidesz pártigazgatója leszögezte, hogy mi nem akarjuk a mi embereink, a mi állampolgáraink pénzét elvinni Ukrajnába. Eszünkben sincs ilyen dolgot csinálni.

Ez egy nagy meccs, meg egy nehéz meccs, meg bátorság kell hozzá, és az is egy jó érzés, hogy a miniszterelnöknek bátorságot adunk

– tette hozzá a pártigazgató a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:







