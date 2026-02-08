RETRO RÁDIÓ

Kubatov Gábor: A békéhez vezető út egy nehéz meccs!

Szombaton tartották az újabb Háborúellenes Gyűlést. A rendezvényen Kubatov Gábor elmondta, a magyaroknak nincs szüksége háborúra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 10:59
Módosítva: 2026.02.08. 11:35
Háborúellenes Gyűlés Ukrajna Kubatov Gábor

Február 7-én folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata. Ez alkalommal Szombathely adott otthon ennek a rendezvénynek, ahol ismét összegyűltek azok az emberek, akik kiállnak a béke mellett. Köztük volt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is, aki elmondta, azért fontosak ezek az események, mert meg kell mutatni a brüsszelieknek, hogy a magyar emberek nem háborúpártiak, és békét akarnak. 

Kubatov Gábor 2026_01_10 Budapest
Kubatov Gábor: Eszünkben sincs a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinni (Fotó: MW)

Brüsszelből nagyon kevés szurkolónk van. Akik mondjuk mindannyian háborút akarnak. Kevesen vannak, akik el merik mondani a véleményüket, akik el merik mondani, hogy nem akarnak háborút. Itt van talán egy összefogás a csehekkel és a szlovákokkal

– mondta Kubatov Gábor, akinek szavait a Ripost idézte. Majd a Fidesz pártigazgatója leszögezte, hogy mi nem akarjuk a mi embereink, a mi állampolgáraink pénzét elvinni Ukrajnába. Eszünkben sincs ilyen dolgot csinálni. 

Ez egy nagy meccs, meg egy nehéz meccs, meg bátorság kell hozzá, és az is egy jó érzés, hogy a miniszterelnöknek bátorságot adunk

– tette hozzá a pártigazgató a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.

