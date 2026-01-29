Kubatov Gábor reagált Orbán Viktor csütörtök esti programjára
Orbán Viktor posztolt. A miniszterelnök döntött a csütörtök esti meccsek kapcsán. Kubatov Gábor hozzászólt.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Liverpoolt beáldozta a Fradiért. A kormányfő erről akkor beszélt, amikor megkérdezték, lesz-e ideje nézni Szoboszlai Dominikék Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését. Kubatov Gábor hozzászólt.
Orbán Viktor: Vagy Liverpool, vagy Fradi – Kubatov Gábor reagált
Minden nincs. Vagy Liverpool, vagy Fradi. Úgyhogy a Liverpool beáldozom a holnapi Fradiért
– mondta még szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor, akinek a döntését a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor is üdvözölte.
Hajrá, Fradi!
– fogalmazott a bejegyzés alatti hozzászólásban Kubatov Gábor, melyet a Bors szúrt ki.
Mint ismert, csütörtök este 21 órától (tv: M4 Sport) Nottingham Forest-FTC mérkőzést rendeznek az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában.
