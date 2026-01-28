A Fradi játékosa őszinte beismerést tett Robbie Keane-ről

A csütörtök esti Nottingham Forest-FTC Európa-liga mérkőzés (21:00, tv: M4 Sport) előtt tett őszinte beismerést a zöld-fehérek játékosa, Kristoffer Zachariassen a csapat vezetőedzőjéről, Robbie Keane-ről. Az ír szakember pedig arról beszélt a találkozót megelőző sajtótájékoztatón, hogy a családja és a barátai szeme láttára akar nagy dolgot végrehajtani.

Robbie Keane vezetőedzőről Kristoffer Zachariassen mondta el a véleményét a Nottingham Forest-FTC El-meccs előtt Fotó: TumbaszHedi

Nottingham Forest-FTC: Kristoffer Zachariassen véleménye Robbie Keane-ről

Kiváló edzőnek tartom, szenvedélyes mind a pályán, mind az öltözőben. Nagy élmény egy ilyen tapasztalt ember keze alatt dolgozni

- fogalmazott a Nottingham Forest elleni El-meccs előtti sajtótájékoztatón Kristoffer Zachariassen, amikor a Fradi vezetőedzőjéről, Robbie Keane-ről kérdezték.

Az ír szakember elmondta, a családja és a barátai is élőben fogják megtekinteni a mérkőzést. Ami pedig a találkozót illeti, úgy fogalmazott:

Ismerhetnek már annyira, hogy nem szeretek védekezésre beállni, szeretek agresszív támadó focit játszani. Ugyanúgy készültünk, mint bármelyik ellenfelünk ellen. Okosan kell játszanunk. Tudjuk, hogy képesek vagyunk nagy dolgokat végrehajtani, ha megfelelően koncentrálunk. Megvannak hozzá a játékosaink.

Robbie Keane arról is szót ejtett a sajtótájékoztatón, hogy fél év múlva Kristoffer Zachariassennek meglehet a magyar útlevele.