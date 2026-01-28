Nem félti a Fradit Nottinghamben a zöld-fehérek exedzője

A pillanatnyilag Edinburgh-ban élő egykori Fradi-edző, László Csaba nem félti a csütörtöki (21 óra, TV: m4Sport) angliai fellépéstől a magyar bajnokot a Nottingham Forest stadionjában, a Fradi az Európa-ligában pillanatnyilag 4 győzelmével és három döntetlenjével a hetedik helyen áll, míg az eddigi hét alapszakaszbeli fordulóban 3 győzelmet, 2-2 döntetlent és vereséget számláló házigazda mindössze tizenhatodik.

A Fradi Nottinghamben lép fel Fotó: Czinege Melinda

A hazai együttes csak győzelem esetén biztosíthatja a helyét a 9-24 között... Hogy nincs nyugalom a Forestnél, arra jelzés: az angol bajnokság kezdete óta Nuno Espirito Santo és Angel Posteceoglu után immár a harmadik edzőjét, Sean Dyche-ot „fogyasztja”, és a Premier League-ben a 17. helyen szerénykedik. A brit sajtót böngészve Dyche-nek inkább az a célja, hogy ne essen ki a csapata, az Európa-liga különösebben nem köti le

– fogalmazott László Csaba a Metropolnak.

Az alapszakasz nyolcadik, utolsó körében a Forest nem számíthat egyik alapemberére, az eltiltott Elliot Andersonra, a középpályás irányító Morgan Gibbs-White viszont ereje teljében van, és ha megfelelően szolgálja ki az új-zélandi csatár Chris Woodot, lesz dolga az FTC-védősorának. Gyors kontrákkal viszont megzavarható a hazai védelem, melynek középponti figurája a szerb válogatott Nikola Milenkovics.

Tóth Alex nélkül is boldogul a Fradi

Nem szabad kiindulni a Győr elleni vereségből, hiszen a Fradi egészen más optikával lép gyepre nemzetközi porondon, mint az NB I-ben

– húzta alá László. A német, angol, skót, román és magyar labdarúgásban járatos szakember azonban kissé nyugtalan, mert Varga Barnabásnak nem látja az utódját. A középpályán viszont könnyen pótolhatónak véli Tóth Alexet, összességében képesnek tartja az egyik pont megszerzésére egykori csapatát.