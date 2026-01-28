Orbán Viktor lemondott Szoboszlaiékról: őket választotta helyettük
A miniszterelnök beáldozta a Liverpool-meccset. Mutatjuk, hogy mi miatt.
Magyar szempontból több fontos focimeccsre is sor kerül a következő időszakban, előbb szerda este a Liverpool a Qarabaggal játszik a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd csütörtökön a Ferencváros a Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában.
Orbán Viktor a Liverpool helyett a Fradit választotta
Orbán Viktor ezen két sorsdöntő találkozó kapcsán most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arra voltak kíváncsiak a miniszterelnöknél, hogy nézi-e szerda este Szoboszlaiék meccsét. A kormányfő azonban beáldozta a Liverpool Bajnokok Ligája találkozóját a csütörtöki Fradi meccsért.
Minden nincs. Ma meló, holnap meccs. Hajrá, Fradi!
- írja Orbán Viktor a posztjában, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre