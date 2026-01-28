RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor lemondott Szoboszlaiékról: őket választotta helyettük

A miniszterelnök beáldozta a Liverpool-meccset. Mutatjuk, hogy mi miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 20:28
Liverpool Szoboszlai Dominik Orbán Viktor Ferencváros

Magyar szempontból több fontos focimeccsre is sor kerül a következő időszakban, előbb szerda este a Liverpool a Qarabaggal játszik a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd csütörtökön a Ferencváros a Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában.

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round
Orbán Viktor nem Szoboszlaiék meccsét fogja nézni, a Fradit választotta Fotó: MB Media

Orbán Viktor a Liverpool helyett a Fradit választotta

Orbán Viktor ezen két sorsdöntő találkozó kapcsán most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arra voltak kíváncsiak a miniszterelnöknél, hogy nézi-e szerda este Szoboszlaiék meccsét. A kormányfő azonban beáldozta a Liverpool Bajnokok Ligája találkozóját a csütörtöki Fradi meccsért.

Minden nincs. Ma meló, holnap meccs. Hajrá, Fradi!

- írja Orbán Viktor a posztjában, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

 

