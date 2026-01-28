RETRO RÁDIÓ

Döntést hozott a Fradi Dibusz Dénesről

A Ferencváros kapusa elkezdte az edzéseket, de lehet, hogy még várni kell a visszatérésére. Dibusz Dénes is elutazott Angliába a Fradival.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 15:10
Módosítva: 2026.01.28. 16:17
fradi nottingham dibusz dénes

Továbbra is kérdéses, mikor védhet Dibusz Dénes újra a Ferencvárosban. A Fradi válogatott kapusát novemberben műtötték meg ujjsérülése után. Azóta Gróf Dávid helyettesíti, s noha Dibusz elkezdte az edzéseket, egyelőre kérdéses, mikor tér vissza.

Dibusz Fradi
Dibusz Dénes a Fradi keddi edzésén Fotó: Molnar Adam

A Ferencváros csütörtökön a Nottingham ellen játszik az Európa-liga alapszakaszában. Korábban szó volt arról, hogy Dibusz nem utazhat Angliába. Nos, az utazás napján kiderült, hogy a kapus is ott van a keretben, Gróf Dávid mellett ő, Szécsi Gergő és Tóth Zalán ül fel a repülőgépre. Az elmúlt két El-meccsen Gróf tökéletesen helyettesítette Dibuszt, a Panathinaikosz elleni egyik védését az UEFA a legszebbek közé is beválasztotta. 

Dibusz Dénes a nottinghami gépen Fotó: Adam Molnar

Óriási a tét a Fradi számára

A Fradi eddig veretlen az Európa-liga alapszakaszában, hét meccsen 4 győzelem és 3 döntetlen a mérlege Robbie Keane együttesének. Nottinghamben az a tét, hogy a magyar bajnok az első nyolc között végezzen a tabellán, ezzel automatikusan bejusson a nyolcaddöntőbe. A Ferencváros jelenleg a hetedik.

 

