Áll a bál a Fradi Európa-ligás ellenfelénél, bejelentették a visszalépést

Hatalmas összeget kap a Fradi Európa-ligás ellenfele, az angol Nottingham Forest, miután pert nyert a helyi labdarúgó szövetség (FA) ellen. A klub először azért kapott bírságot, mert egy tavalyi Everton elleni vereségüket követően élesen bírálták és elfogultsággal vádolták meg a videóbírót. Ezért az FA 750 ezer fontra (340 millió Ft) akarta büntetni a Forestet, amely tiltakozott a magas összeg ellen. Az FA bizottságának elnöke, Graeme McPherson azonban elutasította és "hisztérikusnak" nevezte a klub beadványát. Miután a Forest fellebbezett, McPhersont választották meg az eljárás elnökének, amit a klub ellenzett az elnök korábbi nyilatkozatai miatt. McPherson később visszalépett a fellebbezési eljárástól.

Fotó: PA / Northfoto

A Nottingham Forest szerint ez elfogadhatatlan

A történetnek itt azonban még nem volt vége, a Forestet 125 ezer fontra (56 millió Ft) büntették egy Chelsea elleni meccsen kitört tömegverekedés miatt. A klub ezúttal is fellebbezett, és megdöbbenéssel fogadták, hogy megint McPhersont választották a fellebbezés elnökének. A Forest szerint azonban elfogultság miatt ez elfogadhatatlan. Az ügyben lefolytatott megbeszélés a klub javára döntött, a testület ugyanis megállapította, hogy McPherson korábbi kijelentései indokolatlannak, helytelennek és személyes támadásnak tekinthetők. Hozzátették, hogy McPherson látszólag elfogult, és nem szabadna részt vennie az újabb fellebbezési eljárásban.

Az Angol Labdarúgó Szövetségnek most új embert kell keresnie a posztra, és 105 750 fontot (48 millió Ft) kell fizetnie, amely fedezi a Forest jogi költségeit is - írja a Mirror.