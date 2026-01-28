RETRO RÁDIÓ

Mi történt Kerkezzel? Arne Slot miatt teljesen megváltozott

Javul, de még mindig nem az igazi? Kerkez Milos miatt szálltak bele Arne Slotba a Liverpool szurkolók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 13:30
Kerkez Milos Bournemouth Liverpool Arne Slot

Kerkez Milos egyelőre felemás idényt fut Liverpoolban. A szezon első hónapjaiban mutatott ingadozó forma miatt a szakértők és a szurkolók sem bántak kesztyűs kézzel a magyar balhátvéddel. Azonban a 22 éves válogatott játékos nem roppant össze a nyomás alatt: november végére már egyértelmű javulás volt megfigyelhető a játékában, decembertől kezdve pedig rendszeresen a mezőny legjobbjai közé tartozott. Azonban egyes drukkerek szerint Kerkez továbbra sem éri el azt a kiemelkedő szintet, amelyet az előző idényben nyújtott, ami miatt Arne Slot vezetőedzőt vonják felelősségre.

Kerkez Milos hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújt Liverpoolban
Kerkez Milos hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújt Liverpoolban Fotó: Andrew Powell

A Liverpool-szimpatizánsok megtalálták Kerkez bournemouth-i pályafutásának egyik legemlékezetesebb mérkőzését, amikor két gólpasszával oroszlánrészt vállalt abban, hogy a kiscsapat 2-1-re legyőzte a Manchester Cityt.

A cseresznyéseknél a balhátvéd jóval szabadabb szerepkört kapott: aktívan bekapcsolódott a támadásokba, rendszeresen felfutott a széleken, és egy az egy elleni szituációkban is kifejezetten hatékony volt – utóbbit a videó is szemlélteti.

Liverpoolban ezzel szemben Arne Slot inkább egy konzervatívabb szerepkört szán neki. Jóval ritkábban ér az ellenfél tizenhatosának közelébe, ami miatt a gólpasszok terén látványosan visszaesett. A videó kapcsán felmerült a drukkerekben: Vajon a holland szakember milyen utasításokat ad a védőnek?

Kerkez is jól járna Slot bukásával?

Ebből a szempontból egy esetleges liverpooli edzőváltás Kerkeznek is jól jönne. Különösen akkor, ha valóban Xabi Alonso venné át a Liverpool irányítását, hiszen a spanyol szakember korábbi klubjainál előszeretettel alkalmazta a háromvédős rendszert, amelyben a szélső védők jóval előretoltabb, támadóbb szerepkört kapnak. Ennek egyik legjobb példája a jelenlegi liverpooli jobbhátvéd, Jeremie Frimpong, aki Leverkusenben – Alonso kezei alatt – ebben a felállásban volt kiemelkedő, és főként emiatt figyelt fel rá a Liverpool is.

