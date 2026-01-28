Mi történt Kerkezzel? Arne Slot miatt teljesen megváltozott

Kerkez Milos egyelőre felemás idényt fut Liverpoolban. A szezon első hónapjaiban mutatott ingadozó forma miatt a szakértők és a szurkolók sem bántak kesztyűs kézzel a magyar balhátvéddel. Azonban a 22 éves válogatott játékos nem roppant össze a nyomás alatt: november végére már egyértelmű javulás volt megfigyelhető a játékában, decembertől kezdve pedig rendszeresen a mezőny legjobbjai közé tartozott. Azonban egyes drukkerek szerint Kerkez továbbra sem éri el azt a kiemelkedő szintet, amelyet az előző idényben nyújtott, ami miatt Arne Slot vezetőedzőt vonják felelősségre.

Kerkez Milos hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújt Liverpoolban Fotó: Andrew Powell

A Liverpool-szimpatizánsok megtalálták Kerkez bournemouth-i pályafutásának egyik legemlékezetesebb mérkőzését, amikor két gólpasszával oroszlánrészt vállalt abban, hogy a kiscsapat 2-1-re legyőzte a Manchester Cityt.

What is Slot saying to these players man…

pic.twitter.com/mjm0l18hdd — Killi 🧉 (@KM_243_) January 26, 2026

A cseresznyéseknél a balhátvéd jóval szabadabb szerepkört kapott: aktívan bekapcsolódott a támadásokba, rendszeresen felfutott a széleken, és egy az egy elleni szituációkban is kifejezetten hatékony volt – utóbbit a videó is szemlélteti.

Liverpoolban ezzel szemben Arne Slot inkább egy konzervatívabb szerepkört szán neki. Jóval ritkábban ér az ellenfél tizenhatosának közelébe, ami miatt a gólpasszok terén látványosan visszaesett. A videó kapcsán felmerült a drukkerekben: Vajon a holland szakember milyen utasításokat ad a védőnek?

Kerkez is jól járna Slot bukásával?

Ebből a szempontból egy esetleges liverpooli edzőváltás Kerkeznek is jól jönne. Különösen akkor, ha valóban Xabi Alonso venné át a Liverpool irányítását, hiszen a spanyol szakember korábbi klubjainál előszeretettel alkalmazta a háromvédős rendszert, amelyben a szélső védők jóval előretoltabb, támadóbb szerepkört kapnak. Ennek egyik legjobb példája a jelenlegi liverpooli jobbhátvéd, Jeremie Frimpong, aki Leverkusenben – Alonso kezei alatt – ebben a felállásban volt kiemelkedő, és főként emiatt figyelt fel rá a Liverpool is.