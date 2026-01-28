„Ez nem alkalmas a Premier League-re” - Arne Slot durva kritikát kapott Liverpoolból

Múlt szombaton a Liverpool 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth ellen az angol bajnokság 23. fordulójában. A kudarc után a Vörösök szurkolói teljesen kiakadtak a közösségi oldalakon, és egyre többen követelik, hogy Arne Slot azonnal távozzon Liverpoolból. A mérkőzést követően a klub egykori kiválósága, Jamie Carragher a Sky Sports „Monday Night Football” műsorában kijelentette: ha a Liverpool nem tudja kvalifikálni magát a Bajnokok Ligájába, akkor a holland szakembert ki kell rúgni.

Jamie Carragher élesen kritizálta a Liverpool menedzserét, Arne Slotot Fotó: Zac Goodwin - PA Images

Jamie Carragher: A Liverpool játéka nem alkalmas a PL-re

A Vörösök korábbi játékosa már az elején leszögezte, Slot felfogása jelenleg nem követi a Premier League trendjeit, amelyek szerinte a pontrúgások és bedobások, a kontratámadások, illetve a mély blokkok – utóbbival persze a nagy csapatoknak kell megküzdenie, erről egyébként a holland edző is sokszor beszélt az idény során, hogy az ilyen védelmek ellen egyelőre nincs megoldásuk. Carragher ugyanakkor kiemeli, Slot csapata ha a bajnokságban nem is, a BL-ben kompetitív lehet, ahol az alapszakasz vége előtt egy fordulóval a negyedik helyen áll 15 ponttal - írta a Magyar Nemzet.

Azt látjuk, hogy van egy csapat a Premier League-ben, amely nem alkalmas a bajnokságban, de amikor Európában látjuk őket, akkor képes legyőzni a Real Madridot, míg az Intert idegenben.

Jamie Carragher warns Arne Slot could be sacked if Liverpool miss out on Champions League https://t.co/UCSFHMC9Be pic.twitter.com/V91kx3pyzf — Asif Patel (@A51FR3D) January 27, 2026

Carragher ezt követően arról is beszélt, hogy komoly kétségei vannak a Liverpool jövő évi Bajnokok Ligája-szereplését illetően. Angliában alaphelyzetben az első négy hely ér BL-indulást, ám az angol csapatok várhatóan erős nemzetközi szereplése miatt az ötödik pozíció is kvalifikációt jelenthet. 23 fordulót követően a Liverpool mindössze egy ponttal van lemaradva az ötödik helyen álló Chelsea mögött.

Nagyon aggódom a Liverpool miatt, mert ahogy mondtam, ez a csapat nem felkészült a Premier League futballjára. Ha úgy nem jutsz be a Bajnokok Ligájába, hogy 450 millió eurót költesz a nyáron új játékosokra, címvédő vagy a Premier League-ben, ahol a legmagasabb a bérköltséged – ami általában a legfontosabb meghatározó tényező a bajnokságban való helyezésnél –, azt hiszem, komoly kérdéseket vet fel

- folytatta Carragher, a műsorvezető ezután konkrétan megkérdezte a volt angol válogatott játékost: ha nincs BL-indulás, akkor Slotnak mennie kell?

Ha nem jutsz be a Bajnokok Ligájába, miközben előző szezonban bajnok voltál és hatalmas összegeket költöttél, akkor nem tudsz érvelni magad mellett.

A Liverpool szerdán este (21:00) a Qarabaggal játszik odahaza a BL-alapszakaszának utolsó fordulójában. A Vörösök jelenleg a negyedik helyen állnak 15 ponttal, így jó eséllyel nem lesz probléma, hogy a nyolcaddöntőbe kerüljenek. Ugyanakkor egy újabb vereség esetén tovább fokozódhat a nyomás Arne Sloton, és a hírek szerint az sem kizárt, hogy vereség esetén azonnal megválnak a holland vezetőedzőtől.