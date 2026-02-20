Botrányos, ami a bulihajókkal történik - az egész mögött a Tisza áll

A Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók működése miatt évek óta tiltakoznak a helyiek. Közben kiderült, hogy a kétes biznisz mögött a Tisza Párt emberei vannak. A párt fővárosi képviselője, Barna Judit, a közelmúltban úgy vett részt a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának zárt ülésén, amely a „prosecco hajók” engedélyeinek tárgyalásáról szólt, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna. Mutatjuk, hogy miért fontos az ügy a Tiszának és a fővárosi vezetésnek!

Botrány bontakozott ki a bulihajók engedélyei körül Fotó: Beküldött

Évek óta tart a bulihajó biznisz Angyalföldön

A XIII. kerületi lakosok régóta tiltakoznak a bulihajók ellen. Az elmúlt hetekben egy petíciót is indítottak a betiltásukért. A lakossági igényt a baloldali kerületvezetés és a DK-s Keszthelyi Dorottya is felkarolta, aki a közgyűlés elé terjesztette a szabályok szigorítását. A fideszes képviselők és Keszthelyi szerint is azonban Karácsony Gergely főpolgármester csak „simogatta” az ügyet, ezzel is védve a Tisza Párthoz köthető Ordas Eszter üzleti érdekeit. Kiderült az is, hogy a BKV a fővárostól bérel egy dokkot, amelyet – a bérleti szerződés kifejezett tiltása ellenére – továbbadott bérbe Ordas Eszterék bulihajós cégének. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi közgyűlési képviselője lapunknak nyilatkozva rámutatott a helyzet tarthatatlanságára. A képviselő a következő problémákra hívta fel a figyelmet: