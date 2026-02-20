RETRO RÁDIÓ

Botrányos, ami a bulihajókkal történik - az egész mögött a Tisza áll

Hatalmas botrány bontakozott ki a budapesti bulihajók engedélyei körül. Aztán persze kiderült, a Tiszának is van köze a bulihajó bizniszéhez, ahogy azt sem lehet tovább titkolni, hogy az egészről miért tárgyaltak zárt ajtók mögött a Fővárosi Közgyűlésben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 05:00
tisza párt fővárosi közgyűlés karácsony gergely bulihajó

A Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók működése miatt évek óta tiltakoznak a helyiek. Közben kiderült, hogy a kétes biznisz mögött a Tisza Párt emberei vannak. A párt fővárosi képviselője, Barna Judit, a közelmúltban úgy vett részt a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának zárt ülésén, amely a „prosecco hajók” engedélyeinek tárgyalásáról szólt, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna. Mutatjuk, hogy miért fontos az ügy a Tiszának és a fővárosi vezetésnek! 

bulihajókról beszélgetnek a közgyűlésben
Botrány bontakozott ki a bulihajók engedélyei körül Fotó: Beküldött

Évek óta tart a bulihajó biznisz Angyalföldön   

A XIII. kerületi lakosok régóta tiltakoznak a bulihajók ellen. Az elmúlt hetekben egy petíciót is indítottak a betiltásukért. A lakossági igényt a baloldali kerületvezetés és a DK-s Keszthelyi Dorottya is felkarolta, aki a közgyűlés elé terjesztette a szabályok szigorítását. A fideszes képviselők és Keszthelyi szerint is azonban Karácsony Gergely főpolgármester csak „simogatta” az ügyet, ezzel is védve a Tisza Párthoz köthető Ordas Eszter üzleti érdekeit. Kiderült az is, hogy a BKV a fővárostól bérel egy dokkot, amelyet – a bérleti szerződés kifejezett tiltása ellenére – továbbadott bérbe Ordas Eszterék bulihajós cégének. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi közgyűlési képviselője lapunknak nyilatkozva rámutatott a helyzet tarthatatlanságára. A képviselő a következő problémákra hívta fel a figyelmet: 

  • A hajókról leszálló bulituristák hatalmas zajt és rengeteg szemetet hagynak maguk után, ezzel élhetetlenné téve a környéket. 
  • Ordas Eszter a Tisza Párt listavezetője és fővárosi frakcióvezetője volt, akinek a cégei a bulihajós biznisz központjában állnak. A Tisza Párt rendszeresen a hajóikon tartotta meg a rendezvényeit. 
  • Különösen aggályos, hogy miközben a Duna-parti bulihajókon – a bérleti szerződések alapján – tilos az alkoholárusítás, az Ordas Eszterhez köthető cég kivételt élvez.  
  • A problémák középpontjába került egy konkrét szerződés is. A BKV Zrt. a fővárostól bérel egy, a bulihajókat fogadó kikötőt, amelyet – a szerződés szerint – nem adhatna tovább harmadik félnek. Azonban a BKV mégis továbbadta ennek használati jogát a Tisza Párthoz több szálon kötődő hajós cégeknek. 
Az ügyben bukkan fel Ordas Eszter neve is Fotó: Metropol

Mi várható a Fővárosi Közgyűlésben? 

A legutóbbi közgyűlésen átment az az előterjesztés, amely kötelezi Karácsony Gergelyt, hogy a most következő, szerdai (február 25-e) ülésre hozza be a cég szerződésének felbontását igazoló iratot. Gulyás Gergely Kristóf azonban szkeptikus a kérésük végrehajtásával kapcsolatban: 

Nem számítok arra, hogy behozza, hiszen eddig is úgy védte Karácsony a Tiszát, hogy ami számukra kényes téma volt, ott egyszerűen nem hajtotta végre a döntéseket

 – mondta. A fideszes politikus információi szerint a közelmúltban az érintett hajósok egy „válságstábot” is tartottak, amelyen személyesen jelen volt Ordas Eszter és egy, a Városházán és a Tisza Pártnak is dolgozó hivatalnok. Vélhetően a szerződések felmondásának elkerüléséről egyeztettek. 

Jelenleg kivételes módon a Fidesz és a DK is egyetért ebben az ügyben. Azonban Gulyás Gergely Kristóf szerint Karácsony Gergelyék még így is kényelmes többséggel rendelkeznek a közgyűlésben, így annak szintjén nehéz áttörést elérni. 

Karácsony nem fogja végrehajtani a közgyűlés ezen döntéseit, hiszen most politikai érdeke nem fűződik ahhoz, hogy a Tiszával bármilyen konfrontációt vállaljon – tette hozzá a képviselő, aki szerint a megoldást az aláírásgyűjtés jelentheti, ami akár lépéskényszerbe is hozhatja a fővárosi vezetést. A kormánypárti politikus kihangsúlyozta: ők a budapestiek oldalán állnak, és támogatják a kerületiek kezdeményezését. 

A történet tehát jóval túlmutat a bulihajók-turizmusán. A kerületben élők számára a legfontosabb a csend és a közrend helyreállítása lenne.  

 

