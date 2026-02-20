Botrányos, ami a bulihajókkal történik - az egész mögött a Tisza áll
Hatalmas botrány bontakozott ki a budapesti bulihajók engedélyei körül. Aztán persze kiderült, a Tiszának is van köze a bulihajó bizniszéhez, ahogy azt sem lehet tovább titkolni, hogy az egészről miért tárgyaltak zárt ajtók mögött a Fővárosi Közgyűlésben.
A Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók működése miatt évek óta tiltakoznak a helyiek. Közben kiderült, hogy a kétes biznisz mögött a Tisza Párt emberei vannak. A párt fővárosi képviselője, Barna Judit, a közelmúltban úgy vett részt a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának zárt ülésén, amely a „prosecco hajók” engedélyeinek tárgyalásáról szólt, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna. Mutatjuk, hogy miért fontos az ügy a Tiszának és a fővárosi vezetésnek!
Évek óta tart a bulihajó biznisz Angyalföldön
A XIII. kerületi lakosok régóta tiltakoznak a bulihajók ellen. Az elmúlt hetekben egy petíciót is indítottak a betiltásukért. A lakossági igényt a baloldali kerületvezetés és a DK-s Keszthelyi Dorottya is felkarolta, aki a közgyűlés elé terjesztette a szabályok szigorítását. A fideszes képviselők és Keszthelyi szerint is azonban Karácsony Gergely főpolgármester csak „simogatta” az ügyet, ezzel is védve a Tisza Párthoz köthető Ordas Eszter üzleti érdekeit. Kiderült az is, hogy a BKV a fővárostól bérel egy dokkot, amelyet – a bérleti szerződés kifejezett tiltása ellenére – továbbadott bérbe Ordas Eszterék bulihajós cégének. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi közgyűlési képviselője lapunknak nyilatkozva rámutatott a helyzet tarthatatlanságára. A képviselő a következő problémákra hívta fel a figyelmet:
- A hajókról leszálló bulituristák hatalmas zajt és rengeteg szemetet hagynak maguk után, ezzel élhetetlenné téve a környéket.
- Ordas Eszter a Tisza Párt listavezetője és fővárosi frakcióvezetője volt, akinek a cégei a bulihajós biznisz központjában állnak. A Tisza Párt rendszeresen a hajóikon tartotta meg a rendezvényeit.
- Különösen aggályos, hogy miközben a Duna-parti bulihajókon – a bérleti szerződések alapján – tilos az alkoholárusítás, az Ordas Eszterhez köthető cég kivételt élvez.
- A problémák középpontjába került egy konkrét szerződés is. A BKV Zrt. a fővárostól bérel egy, a bulihajókat fogadó kikötőt, amelyet – a szerződés szerint – nem adhatna tovább harmadik félnek. Azonban a BKV mégis továbbadta ennek használati jogát a Tisza Párthoz több szálon kötődő hajós cégeknek.
Mi várható a Fővárosi Közgyűlésben?
A legutóbbi közgyűlésen átment az az előterjesztés, amely kötelezi Karácsony Gergelyt, hogy a most következő, szerdai (február 25-e) ülésre hozza be a cég szerződésének felbontását igazoló iratot. Gulyás Gergely Kristóf azonban szkeptikus a kérésük végrehajtásával kapcsolatban:
Nem számítok arra, hogy behozza, hiszen eddig is úgy védte Karácsony a Tiszát, hogy ami számukra kényes téma volt, ott egyszerűen nem hajtotta végre a döntéseket
– mondta. A fideszes politikus információi szerint a közelmúltban az érintett hajósok egy „válságstábot” is tartottak, amelyen személyesen jelen volt Ordas Eszter és egy, a Városházán és a Tisza Pártnak is dolgozó hivatalnok. Vélhetően a szerződések felmondásának elkerüléséről egyeztettek.
Jelenleg kivételes módon a Fidesz és a DK is egyetért ebben az ügyben. Azonban Gulyás Gergely Kristóf szerint Karácsony Gergelyék még így is kényelmes többséggel rendelkeznek a közgyűlésben, így annak szintjén nehéz áttörést elérni.
Karácsony nem fogja végrehajtani a közgyűlés ezen döntéseit, hiszen most politikai érdeke nem fűződik ahhoz, hogy a Tiszával bármilyen konfrontációt vállaljon – tette hozzá a képviselő, aki szerint a megoldást az aláírásgyűjtés jelentheti, ami akár lépéskényszerbe is hozhatja a fővárosi vezetést. A kormánypárti politikus kihangsúlyozta: ők a budapestiek oldalán állnak, és támogatják a kerületiek kezdeményezését.
A történet tehát jóval túlmutat a bulihajók-turizmusán. A kerületben élők számára a legfontosabb a csend és a közrend helyreállítása lenne.
