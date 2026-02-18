Megtört a jég, alapjaiban változik meg a lepattant Kálvin téri aluljáró!
Leesik az állad, ha mostanában elsétálsz az eddig gazdátlan, „koszosan szürke” hangulatú metró lejárata előtt. A Kálvin tér óriási változáson esett át. Mutatjuk!
Nem hiszel a szemednek a mozgólépcsőről leszállva? Érzed, hogy valami nem illik bele a hétköznapi lepattant képbe? Így van, ugyanis hamarosan „berobban” a kultúra a Kálvin téri aluljáróba, amelynek előkészületeit láthatod. A program több mint érdekes, hiszen pár hónap, és a minden idők legnagyobb Attila kiállításáról szóló hirdetés mögött a Magyar Nemzeti Múzeum kiemelkedő „műkincseibe ütközöl” majd - a bezárt üzletek egyikében. Erről kérdeztük Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselőt és Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját.
Karácsony Gergely igazán szerényen takaríttathat az aluljárókban, ugyanis ott tartózkodásunk alatt tisztította meg a múzeum az évek óta zárva lévő fővárosi tulajdonú üzlet redőnyét, amelyen a korom, a por is éves mennyiségű volt…Talán ezért is hatott extra élményként, amikor a nemzetközi Attila kiállítás óriásplakátját felmatricázták az immár tiszta szerkezetre.
A munkálatokat személyesen ellenőrizte Zsigmond Gábor főigazgató és Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselő. Az egyedülálló projekt ugyanis hozzájuk köthető. A politikus lapunknak azt mondta, hogy a fővárosi állapotokat tekintve áttörés, hogy a közintézmények ingyenesen kiállíthatnak a fővárosi vezetés által parlagon hagyott, üres üzlethelyiségekben.
Ez jó Budapestnek és jó a könyvtáraknak, múzeumoknak, hiszen bemutatkozhatnak, láttathatják tárlataikat, kincseiket. A Kálvin téri csomópont az első helyszín, amelyet remélhetően sok másik is követ majd
- mutatott rá Szepesfalvy.
Zsigmond Gábor elárulta lapunknak, hogy izgalmasan megvilágított, kiemelkedő műtárgyak másolatának fotóit és más "kincseket" láthatnak majd a járókelők és a turisták.
Fontos, hogy mindenki számára világossá tegyük, itt van a közelben a magyar nemzet múzeuma, amely jövőre már 225 éves lesz, és hogy még jobban meghozzuk az emberek kedvét kiállításainkhoz. Ráadásul épp ideje volt, hogy ebben az aluljárórengetegben egy méltó kulturális pontot hozzunk létre.
– véleményezte. A főigazgató érdeklődésünkre hozzátette, hogy tapasztalataik szerint nagy érdeklődés van ismét a múzeumi tartalmak iránt.
Az Attila tárlatot például
- 12 ezren látták eddig,
- pedig csak január 22-én nyitották meg.
„Az Attila kiállításban személy szerint azt tartom a legcsodálatosabbnak, hogy 13 ország 64 múzeumával tudtunk együttműködni”- árulta el.
A Kálvin téren már látható a változás
A Kálvin téri aluljáróban is hirdetett tárlatra Attila egykori birodalmának szinte minden szegletéből érkezett hun műkincs és kapcsolódó műtárgy. Ezek egy része nemhogy Európában nem „járt”, hanem így egyben sem volt látható korábban sehol.
Fontos, hogy a mai információs zajjal terhelt világban a nemzeti identitást, a magyar kultúra megtartó erejét, azokat az üzeneteket, amelyek bennünket összekötnek, bemutassuk és felhívjuk rá a figyelmet
- hangsúlyozta Zsigmond Gábor.
Szepesfalvy Anna és Zsigmond Gábor videóját itt nézheted meg:
Durva, de Budapesten harcolni kell az aluljárók rendezettségéért…
Az aluljárók többsége még a szocializmusban épült, de a gondot mégsem koruk okozza, hanem az, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek hat éve nincs átfogó aluljáró-stratégiája. A boltok sorra zártak be, és nem jött új a helyükre. Csak az igénytelenség, az ellátatlan hajléktalanság jellemzi a földalatti átjárókat.
Ebben a helyzetben vitte a közgyűlés elé a fővárosi Fidesz-KDNP frakció a javaslatot, amely az összes aluljáróban lévő üres üzlethelyiséget elérhetővé tette a közintézmények, színházak számára. A kormánypárti frakció azonban egy éve szeretné rendezni komplexen az aluljárók állapotát, amelynek az is része lenne, hogy Karácsony Gergely lezárassa végre éjjelre az aluljárókat. Akkor, amikor már nem jár a metró, és ott, ahol a felszínen megoldható a közlekedés. Az aluljáróknak ugyanis ekkor már nincsen funkciójuk, viszont közbiztonság szempontjából „hot spot-nak” számíthatnak.
"Gyakori ugyanis akár a vandalizmus és más bűnelkövetés. Amikor először beterjesztettük a javaslatunkat a Fővárosi Közgyűlés elé, még megszavazták a tiszások. De következő alkalommal már besoroltak az ellenző főpolgármester mögé, nyilvánvalóan háttéralku következményeként. Úgy döntöttek, hogy mégiscsak jobb, ha az aluljárókban tartózkodó ellátatlan hajléktalanok nyugalomban tölthessék az estéket. Ahelyett, hogy egy fűtött hajléktalanszállóra invitálnák őket”- hangsúlyozta Szepesfalvy Anna fideszes képviselő. Hozzátette: „Mi ezzel nem értünk egyet, rendezett körülményeket kell teremteni a város minden területén, így kifejezetten az aluljárókban is”- részletezte a Metropolnak Szepesfalvy Anna.
