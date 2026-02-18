Megtört a jég, alapjaiban változik meg a lepattant Kálvin téri aluljáró!

Nem hiszel a szemednek a mozgólépcsőről leszállva? Érzed, hogy valami nem illik bele a hétköznapi lepattant képbe? Így van, ugyanis hamarosan „berobban” a kultúra a Kálvin téri aluljáróba, amelynek előkészületeit láthatod. A program több mint érdekes, hiszen pár hónap, és a minden idők legnagyobb Attila kiállításáról szóló hirdetés mögött a Magyar Nemzeti Múzeum kiemelkedő „műkincseibe ütközöl” majd - a bezárt üzletek egyikében. Erről kérdeztük Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselőt és Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját.

Új értelmet kapnak a budapesti aluljárókban lévő üres és elhanyagolt üzlethelyiségek, a Kálvin téren máris óriási a változás

Fotó: Krulik Marcell

Karácsony Gergely igazán szerényen takaríttathat az aluljárókban, ugyanis ott tartózkodásunk alatt tisztította meg a múzeum az évek óta zárva lévő fővárosi tulajdonú üzlet redőnyét, amelyen a korom, a por is éves mennyiségű volt…Talán ezért is hatott extra élményként, amikor a nemzetközi Attila kiállítás óriásplakátját felmatricázták az immár tiszta szerkezetre.

A főváros nem takaríttatja azokat a redőnyöket sem, amelyek üzemen kívül vannak. A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa több éves koszt mosott le, mielőtt kimatricázták a kiállítást /Fotó: KRULIK MARCELL

A munkálatokat személyesen ellenőrizte Zsigmond Gábor főigazgató és Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselő. Az egyedülálló projekt ugyanis hozzájuk köthető. A politikus lapunknak azt mondta, hogy a fővárosi állapotokat tekintve áttörés, hogy a közintézmények ingyenesen kiállíthatnak a fővárosi vezetés által parlagon hagyott, üres üzlethelyiségekben.

Ez jó Budapestnek és jó a könyvtáraknak, múzeumoknak, hiszen bemutatkozhatnak, láttathatják tárlataikat, kincseiket. A Kálvin téri csomópont az első helyszín, amelyet remélhetően sok másik is követ majd

- mutatott rá Szepesfalvy.

A nemzetközi trendet követő Magyar Nemzeti Múzeum az első fecske, de a Fidesz-KDNP kezdeményezésére Budapest összes aluljárójában kiállíthatnak már ingyen könyvtárak vagy színházak is

Fotó: Krulik Marcell

Zsigmond Gábor elárulta lapunknak, hogy izgalmasan megvilágított, kiemelkedő műtárgyak másolatának fotóit és más "kincseket" láthatnak majd a járókelők és a turisták.

Fontos, hogy mindenki számára világossá tegyük, itt van a közelben a magyar nemzet múzeuma, amely jövőre már 225 éves lesz, és hogy még jobban meghozzuk az emberek kedvét kiállításainkhoz. Ráadásul épp ideje volt, hogy ebben az aluljárórengetegben egy méltó kulturális pontot hozzunk létre.

– véleményezte. A főigazgató érdeklődésünkre hozzátette, hogy tapasztalataik szerint nagy érdeklődés van ismét a múzeumi tartalmak iránt.