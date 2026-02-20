Ma az egyik legismertebb magyar festőre emlékezünk: 182 éve született Munkácsy

Lieb Mihály, vagy ahogy a legtöbben ismerik Munkácsy Mihály 1844. február 20-án született. A Munkácson született festőművész előbb édesanyját, majd apját is elvesztette. 1854-körül asztalosinasnak kezdett tanulni Békéscsabán, majd a segédi bizonyítvány megszerzése után Aradra ment. Ezt követően

1863-ban Megfestette első olajképét, a Levélolvasást.

1866-ban Beiratkozott a müncheni Képzőművészeti Akadémiára, mestere Wagner Sándor volt. Ekkor készült a Vihar a pusztán c. képe.

1872-ben Depressziós lett, öngyilkosságot kísérelt meg.

1873-ban öt műve szerepelt a Bécsi Világkiállításon.

1878-ban A Párizsi Világkiállításon a Miltonnal szerepelt, amely révén új műkereskedővel került kapcsolatba Sedelmayer személyében, aki a képet Európa számos művészeti központjában bemutatta.

1882-ben Budapesten nemességet kapott Ferenc Józseftől.

1886-ban Megfestette Haynald Lajos kalocsai érsek, Liszt Ferenc, Paál László, majd amerikai utazása alatt többek között Wanemaker kisasszony portréját, valamint a Mozart halálát. Egyre romló idegállapota miatt először Baden Badenba, egy évvel később az endenichi szanatóriumba szállították. 1900. május 1-jén halt meg.

Déri Múzeum, Munkácsy Mihály: Ecce Homo című festménye (1896.). Fotó: Schermann Ákos / Fortepan

Ma van a társadalmi igazságosság világnapja is

A társadalmi igazságosság lényege az, hogy a társadalom minden tagja, etnikai, vallási, szexuális és bármely egyéb hovatartozása ellenére is részesüljön az adott társadalomban felhalmozott javakból. Lényeges még a társadalmi igazságosság szempontjából az is, hogy ne legyenek olyan törvények, ítéletek, amik megerősítik a társadalmi megkülönböztetést. Az ENSZ 2007-ben nyilvánította február 20-át a társadalmi igazságosság világnapjává, melynek célja, hogy felhívják a társadalom figyelmét a békés együttélésre, a faji, etnikai, vallási, kulturális és fogyatékossági alapú egyenlőségre és a kölcsönös szolidaritásra.

215 éve vonták ki a krajcárt a forgalomból

1811-én a papírpénzt értékének egyötödére cserélték, míg a réz hatkrajcárosokat kivonták a forgalomból. A pénzcserét egy rendeletben szabályozták, ami február 20-án lépett érvénybe.