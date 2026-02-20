Ma az egyik legismertebb magyar festőre emlékezünk: 182 éve született Munkácsy
A magyarországi realizmus egyik legkiemelkedőbb egyénisége február 20-án született, életének 56 éve alatt pedig több jelentőset is alkotott. Ezt érdemes tudni Munkácsy Mihályról.
Lieb Mihály, vagy ahogy a legtöbben ismerik Munkácsy Mihály 1844. február 20-án született. A Munkácson született festőművész előbb édesanyját, majd apját is elvesztette. 1854-körül asztalosinasnak kezdett tanulni Békéscsabán, majd a segédi bizonyítvány megszerzése után Aradra ment. Ezt követően
- 1863-ban Megfestette első olajképét, a Levélolvasást.
- 1866-ban Beiratkozott a müncheni Képzőművészeti Akadémiára, mestere Wagner Sándor volt. Ekkor készült a Vihar a pusztán c. képe.
- 1872-ben Depressziós lett, öngyilkosságot kísérelt meg.
- 1873-ban öt műve szerepelt a Bécsi Világkiállításon.
- 1878-ban A Párizsi Világkiállításon a Miltonnal szerepelt, amely révén új műkereskedővel került kapcsolatba Sedelmayer személyében, aki a képet Európa számos művészeti központjában bemutatta.
- 1882-ben Budapesten nemességet kapott Ferenc Józseftől.
- 1886-ban Megfestette Haynald Lajos kalocsai érsek, Liszt Ferenc, Paál László, majd amerikai utazása alatt többek között Wanemaker kisasszony portréját, valamint a Mozart halálát. Egyre romló idegállapota miatt először Baden Badenba, egy évvel később az endenichi szanatóriumba szállították. 1900. május 1-jén halt meg.
Ma van a társadalmi igazságosság világnapja is
A társadalmi igazságosság lényege az, hogy a társadalom minden tagja, etnikai, vallási, szexuális és bármely egyéb hovatartozása ellenére is részesüljön az adott társadalomban felhalmozott javakból. Lényeges még a társadalmi igazságosság szempontjából az is, hogy ne legyenek olyan törvények, ítéletek, amik megerősítik a társadalmi megkülönböztetést. Az ENSZ 2007-ben nyilvánította február 20-át a társadalmi igazságosság világnapjává, melynek célja, hogy felhívják a társadalom figyelmét a békés együttélésre, a faji, etnikai, vallási, kulturális és fogyatékossági alapú egyenlőségre és a kölcsönös szolidaritásra.
215 éve vonták ki a krajcárt a forgalomból
1811-én a papírpénzt értékének egyötödére cserélték, míg a réz hatkrajcárosokat kivonták a forgalomból. A pénzcserét egy rendeletben szabályozták, ami február 20-án lépett érvénybe.
Ma lenne 59 éves a Nirvana énekese
Kurt Cobain 1967. február huszadikán született Kurt Donald Cobain néven. Ő volt a Nirvana nevű Seattle-i rockegyüttes énekese, szövegírója és gitárosa. Az együttes befutásával amerikai és nemzetközi híresség lett belőle, ami roppant kényelmetlen volt a számára. Életének utolsó éveiben drogfüggővé vált és az ő, illetve felesége (Courtney Love) életébe tolakodó médiával küszködött. 1994. április 8-án Cobaint a Courtney Love által kihívott villanyszerelők holtan találták otthonában. A halál okát hivatalosan fejlövéssel elkövetett öngyilkosságként jelölték meg, de a halála körüli bizonytalanságok azóta is vitákra adnak okot.
Lamborghini pedig ezen a napon hunyt el
Ferruccio Lamborghini olasz autógyáros 33 évvel ezelőtt, egy február 20-ai napon távozott az élők sorából. Teljes nevén Ferruccio Elio Arturo Lamborghini eleinte katonai kocsikat gyártott majd 1949-ben rátért a traktorok építésére. Az ötvenes években vásárolt magának egy Ferrarit, de elégedetlen volt vele, mert sokat kellett szereltetnie. Egyenesen Enzo Ferrarihoz fordult reklamációjával, de nem foglalkoztak vele. Ekkor határozta el hogy megteremti a szuperkocsit ami még a Ferrarikat is felülmúlja. Így született meg a Lamborghini.
Négy helyen lesz véradás a hétvégén
- Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
- Szombaton pedig 08:00-15:00 óra között a Kispesti Véradók Egyesületénél (1196. Budapest, Templom tér 8.).
Ilyen időnk lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken a hajnali, reggeli órákban egyre több helyen válthat a csapadékforma, így az ország több pontján számíthatunk havazásra. Napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, miközben a szél többfelé viharossá fokozódhat, ami a magasabban fekvő tájakon hófúvást is okozhat. A hőmérséklet nagyjából 2-3 fok körül tetőzik. Szombaton hosszabb napos időszakok ígérkeznek, majd a nap második felében ismét megnövekszik a felhőzet, estétől pedig vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Reggel országszerte fagypont alatti értékekre készülhetünk, délután pedig mindössze 2 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, de délután átmenetileg hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A nap elején elszórtan vegyes csapadék jelentkezhet. A nyugati irányú szél élénk, időnként erős marad. A délutáni órákban 2 és 8 fok közötti maximumok valószínűek.
A BKK szerint ezekkel mindenképp számolni kell a hétvégén
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában péntek 13:00 és 18:00 óra között.
- Lezárás lesz a IV. kerületben az Irányi Dániel utcában szombat 17:00-21:00 óra között.
- Szakaszos és időszakos sávlezárás lesz a Bécsi úton szombat 07:30 és 14:00 óra között.
- Időszakos és szakaszos lezárás lesz a X. kerületben szombat 08:45 és 15:30 között.
- A 17-es, 19-es, 41-es villamos vonalán autóbuszos pótlás lesz a Bécsi út / Vörösvári út és a Széll Kálmán tér között szombat 7:30-tól – 14:00-ig.
- A 147-es busz terelve közlekedik majd a Megyeri temető és a Mildenberger utca között Újpest-központ felé szombat 17:00-tól – 21:00-ig.
- A 12-es, 14-es villamos vonalán pedig szintén autóbuszos pótlás lesz a teljes vonalon vasárnap 7:00-tól-11:00-ig.
Szombaton lesz 65 éve, hogy először fellépett a Beatles
1961. február 21-én először lépett a nyilvánosság elé a Beatles, méghozzá a liverpooli Cavern Clubban. A zenekar akkori tagjai voltak: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr. Akkoriban ők voltak az első brit zenekar, amelyik folyamatos népszerűségre tett szert az USA-ban, nem kevesebb mint 27 első helyezett dalt jegyezve csak Nagy-Britanniában és az USA-ban-olvasható a Wikipédián.
A Nemzetközi Anyanyelvi Nap is szombaton lesz
1999-óta minden február 21-én arra emlékezünk, hogy az ENSZ ezt a napot Banglades javaslatára Nemzetközi Anyanyelvi Nappá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték először. A világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli.
Február 21-én van az idegenvezetők nemzetközi napja is
A hivatalos nevén International Tourist Guide Day-t 1985 óta számos országban megünneplik, oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városukat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városuk érdekességeit jobban megismerjék.
A Szent Koronát is egy február 21-ei napon lopták el a visegrádi várból
Tette mindezt Helene Kottannerin, Erzsébet királyné komornája, és lányának, Habsburg Erzsébet magyar királyi hercegnőnek, későbbi lengyel királynénak a szárazdajkája 1440. február 20-ról 21-re virradóra. Udvarhölgyekért érkezett a visegrádi várba és éjjel, gyertyafénynél nyitotta fel a lelakatolt koronás helyiséget, majd vitte el a koronát. Másnap reggel az elrejtett koronával Komáromba utazott, ahol a királyné már várta őt és zsákmányát.
Szombaton lesz a Kórusok Téli Éjszakája is
Ezen a téli délutánon a legkülönfélébb énekhangok töltik meg a Magyar Zene Házát: február 21-én jön a Kórusok Téli Éjszakája! Az egyedülálló eseményre az ország minden tájáról érkeznek kórusok, hogy valóságos hangcunamit kerekítsenek, és eloszlassák a február végi szürkeséget. A Kórusok Téli Éjszakáját 2013 óta minden évben megrendezik. A részletes program itt olvasható.
Vasárnap lesz az áldozatok napja
1990. február 22-én tette közzé az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, azóta tartják számos országában a bűncselekmények áldozatainak napját. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993-tól Magyarországon is megtartják.
A cserkészet világnapja is most hétvégén lesz
A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. A cserkészet kezdete egészen 1907-ig nyúlnak vissza, amikor lord Baden-Powell, a brit hadsereg tábornoka megrendezte az első cserkésztábort fiúknak az angliai Brownsea Islanden. Azóta, vagyis 119 éve február 22-én van a cserkészet világnapja.
Vasárnap lesz utoljára lampionfesztivál az állatkertben
Az idei Világ Állatai Lampion Fesztivál az utolsó állomásához érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ma utoljára a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika, valamint Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket egytől-egyig az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre