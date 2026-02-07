RETRO RÁDIÓ

Hatalmas a tömeg - Itt vannak az első képek a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről

A DPK Háborúellenes Gyűlésének következő helyszíne Szombathely. Mutatjuk a legfrissebb fotókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 10:29
Módosítva: 2026.02.07. 11:59
Háborúellenes Gyűlés szombathely Orbán Viktor

Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűlnek össze a DPK tagjai. A ma 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. 

Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlése
Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlése Fotó: MW

Sokan már elfoglalták a helyüket. Érdemes hamar érkezni, hiszen ezúttal is telt házra lehet számítani.

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely
Fotó: MW

A jól megszokott poló és pulóver felhozatal sem maradhat el.

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely
Fotó: MW

 Egyre többen látogatnak el családostól a Háborúellenes gyűlésekre.

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely
Fotó: MW
2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely
Fotó: MW
2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely
Fotó: MW
2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely Kubatov Gábor
Fotó: MW
2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely
Fotó: MW

 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu