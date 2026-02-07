- "Nincs még egy ilyen vezető" - nyilatkozta Szabó Zsófi Orbán Viktorról
- Szijjártó Péter: "Mi azon dolgozunk, hogy továbbra is szájtátva figyelje a világ, hogy a magyar édesanyáknak nem kell adót fizetni"
- "Mi nem magunkért akarunk győzni, hanem minden magyarért, minden vasiért"
- A sorskérdésekre csak a Fidesz tud megfelelő választ adni
Hatalmas a tömeg - Itt vannak az első képek a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről
A DPK Háborúellenes Gyűlésének következő helyszíne Szombathely. Mutatjuk a legfrissebb fotókat.
Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűlnek össze a DPK tagjai. A ma 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is.
Sokan már elfoglalták a helyüket. Érdemes hamar érkezni, hiszen ezúttal is telt házra lehet számítani.
A jól megszokott poló és pulóver felhozatal sem maradhat el.
Egyre többen látogatnak el családostól a Háborúellenes gyűlésekre.
