- Orbán Viktor: Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést Szombathelyen
- Megkönnyebbültek a családok a rezsistop miatt – a Háborúellenes Gyűlésen is téma volt az új intézkedés
- A nyugdíjasok és a fiatalok is felháborodtak – ezt mondták a Tisza Pártról Hatvanban
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf: vagy béke lesz vagy a III. világháború első fejezete íródik most
Ukrajna beszállt a Tisza kampányába
A Tisza Párt visszahozná a sorkatonaságot.
„Ukrajna beszállt a Tisza kampányába, mindenkit „berántanának” a háborúba.” - írja Orbán Viktor saját chatcsatornáján.
Február 7-én rendezi meg a DPK következő Háborúellenes Gyűlését. Magyarország miniszterelnöke korábban megosztott videójában kiemelte: A Tisza Párt visszahozná a sorkatonaságot, Brüsszel pedig európai katonákat küldenének a frontra.
Ma több ezren állunk ki a béke mellett! Nézd meg, miben mesterkednek, és mondj nemet te is a háborúra a videóm alatt
- írja a miniszterelnök.
