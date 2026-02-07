„Ukrajna beszállt a Tisza kampányába, mindenkit „berántanának” a háborúba.” - írja Orbán Viktor saját chatcsatornáján.

A Tisza Párt visszahozná a sorkatonaságot Fotó: Máté Krisztián / metropol

Február 7-én rendezi meg a DPK következő Háborúellenes Gyűlését. Magyarország miniszterelnöke korábban megosztott videójában kiemelte: A Tisza Párt visszahozná a sorkatonaságot, Brüsszel pedig európai katonákat küldenének a frontra.

Ma több ezren állunk ki a béke mellett! Nézd meg, miben mesterkednek, és mondj nemet te is a háborúra a videóm alatt

- írja a miniszterelnök.