„Lenézi a Fradit a Ludogorec edzője" – önteltnek tartja a bolgárokat a zöld-fehér legenda

Izgalmas 90 percet vetít előre a VKK-győztes hátvéd. Horváth László úgy vélte, nehéz feladat vár a bajnokcsapatra a Fradi–Ludogorec Európa-liga-visszavágón.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.02.25. 10:30
Módosítva: 2026.02.25. 15:31
labdarúgás európa-liga Horváth László Ludogorec Razgrad FTC Labdarúgó

Csütörtökön a Groupama Arénában (18.45, tv: M4 Sport) 1-2-es hátrányból kezdi a magyar bajnokcsapat a Fradi–Ludogorec Európa-liga 16 közé jutásért folyó találkozót. Megkeresésünkkor Horváth László óvatosan nyilatkozott a visszavágó végkimeneteléről, viszont abból indult ki, hogy Per-Mathias Högmo, a bolgárok norvég mestere az első meccs végén egyenesen kinyújtott kézzel, kifejezetten pökhendi módon fogadta Robbie Keane FTC-edző üdvözlését. Márpedig ez visszaüthet.

Fradi-Ludogorec
Fradi–Ludogorec: egygólos hátrányból kezdenek a zöld-fehérek – Fotó: Adam Molnar

Önhitt bolgárok a Fradi–Ludogorec-visszavágó előtt

Kedvező előjel Högmo beképzeltsége. Az efféle viselkedés azt az edzőtípust jellemzi, aki lenézi az ellenfelét, mert túl korán biztos a sikerében. Persze némi oka van is a bizakodásra. Nehéz visszavágóra számítok

– nyilatkozta a Metropolnak a 82 éves Horváth László, majd úgy folytatta, Razgradban olyan helyzeteink maradtak ki, amik miatt van ok az aggodalomra. 

A találkozó elején nem volt gond, Robbie Keane edző együttese idegenben úgy játszott, mintha otthon lenne. Aztán jöttek a fordulatok... 

– vélekedett Horváth, aki 1965-ben a Vásárvárosok Kupájában a Juventus elleni döntőben 1-0-ra győztes FTC balhátvédjeként bizonyított. Az első meccsen meglepte a ferencvárosi védelem bizonytalankodása az első bolgár gól előtt, és ezzel megoldhatatlan feladat elé állította Gróf Dávid kapuvédőt. 

A másik sorsfordító esemény a 42. percben Franko Kovacevicé volt, amikor a horvát csatár remekül lépett ki, majd a kapuját messze elhagyó Hendrik Bonmann testébe bombázott, ahelyett, hogy finoman a hálóba emelt volna... Nos, csütörtökön egy hasonló eset a foggal-körömmel védekező bolgárok malmára hajthatja a vizet

– tette hozzá Horváth.
 

 

