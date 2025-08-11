Hazugságot terjesztenek a Fradi edzőjéről, Robbie Keane nem akar többé ilyet látni

A Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában a bulgáriai 0-0 után kedden 20 óra 15 perckor (tv: M4 Sport) fogadja a Ludogorecet. A mérkőzés előtti napokban azonban a bolgár 24chasa portál „érdekes” írással hívta fel magára a figyelmet: a lap állítása szerint Ibrahim Cissé a Nyíregyháza elleni bajnokin elkövetett hibájával „nevetség tárgya lett Magyarországon”, és ehhez olyan mondatokat idéztek Robbie Keane-től, amelyeket valójában soha nem mondott.

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane már a Ludogorec elleni visszavágóra készül / Fotó: Purger Tamás

A Ferencváros győzelemmel hangolt a Bajnokok Ligája-selejtező visszavágójára

Szombaton a Ferencváros 4-1-re nyert Nyíregyházán az NB I 3. fordulójában. A Ludogorec elleni visszavágóra készülve Keane kezdőcsapatában mindössze Toon Raemaekers és Varga Barnabás kapott helyet azok közül, akik a razgradi első mérkőzésen is az első perctől a pályán voltak. Amikor a Fradi már 3-0-ra vezetett, Ibrahim Cissé egy figyelmetlen mozdulattal kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, amit Gróf Dávid gurított oda neki. A Nyíregyháza büntetőt kapott és szépített.

A találkozó utáni sajtótájékoztatón Robbie Keane mindössze ennyit mondott az esetről:

Nem szeretném kommentálni. Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

A bolgár sajtó elferdítette a Fradi-edző nyilatkozatát

A bolgár 24chasa portál cikkének címe viszont így hangzott: A Ferencváros védője gúny tárgyává vált Magyarországon, Robbie Keane pedig magabiztos a Ludogorec elleni győzelmet illetően.

A sajtó a történetet teljesen más színben tüntette fel, és az alábbi „idézetet” közölte Keane-től:

Ez egy teljesen normális epizód, benne van a meccs hevében. A fontos az, hogy nem volt problémánk a Ludogorec elleni visszavágó előtt. Biztos vagyok benne, hogy kedden nyerni fogunk, ez a feladatunk. Mert be kell jutnunk a csoportkörbe. Mindenki látta, hogy az első mérkőzésen mi voltunk a jobb csapat.

A Ferencváros 0-0-ás döntetlenről várja a visszavágót a Ludogorec ellen / Fotó: Koncz Márton

A hamis idézet második felében valóban szerepel Keane egyik korábbi mondata, ám azt a tréner a Ludogorec elleni első, 0-0-s mérkőzés után mondta – teljesen más kontextusban. Az első fele viszont teljesen kitalált, az M4 Sportnak adott nyilatkozatban és a hivatalos sajtótájékoztatón sem hangzott el – írja a Magyar Nemzet.