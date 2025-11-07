Itt a bizonyíték, tényleg ez volt Robbie Keane legjobb meccse a Fradinál

A Ferencváros csütörtök este magabiztos, 3–1-es győzelmet aratott a bolgár Ludogorec felett az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A találkozót követően Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője úgy fogalmazott: eddigi ferencvárosi pályafutása legjobb meccsét irányította.

A Robbie Keane vezette Fradi esélyt sem adott a Ludogorecnek Fotó: Laszlo Szirtesi

Lehet azt mondani, hogy ez volt az eddigi legjobb meccsem az európai kupaporondon az FTC edzőjeként

– nyilatkozta a sajtótájékoztatón az ír szakember

A játék képe alapján Keane kijelentése egyáltalán nem tűnik túlzónak. A 45 éves tréner együttese ezúttal valóban domináns teljesítményt nyújtott: a Ferencváros végig kontroll alatt tartotta a találkozót, és egy pillanatig sem volt kérdés, melyik csapat kaparintja meg a három pontot.

Korábbi európai kupameccseken erre még nem volt példa. A Plzen ellen például Macreckis kiállítása megnehezítette a dolgukat, a Genk otthonában inkább a belgák irányították a játékot, míg a Salzburg-FTC két hasonló kaliberű csapat kiegyenlített párharcát hozta.

Európában motiváltabb a Fradi, mint idehaza?

Az NB I-ben is ritkán volt ennyire meggyőző a magyar rekordbajnok, különösen a Groupama Arénában. Szeptember és október folyamán mindössze a kupában, a Békéscsaba ellen tudott nyerni hazai pályán a Fradi.

Úgy tűnik, a nemzetközi porond különös motivációt jelent a csapat számára – még ha ez néha a bajnoki szereplés rovására is megy. Az elmúlt hónapokban ugyanis többször előfordult, hogy egy sikeres EL-meccset egy gyengébb teljesítmény követett. Az első bajnoki vereségbe épp az augusztusi Ludogorec elleni BL-selejtező után szaladt bele Keane gárdája, míg a Genk és a Salzburg elleni idegenbeli találkozásokat szintén pontvesztés követte.

De vajon a statisztikák is alátámasztják, hogy a Fradi más felfogásban futballozik az Európa-ligában? Egy szempontból mindenképpen. A hazai bajnokságban rendre a Ferencváros birtokolja többet a labdát – gyakran 60 százalék felett. A nemzetközi kupameccseken azonban fordított a helyzet: meglepő módon éppen a Plzen elleni, emberhátrányban lejátszott mérkőzésen volt utoljára 50 százaléknál magasabb a Fradi labdabirtoklása.