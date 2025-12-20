- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
Kubatov Gábor: "A baloldalon annyi hülyeség történik hétről-hétre, hogy beszélni kell az igazságról"
Kubatov Gábor a szegedi Háborúellenes gyűlés kezdete előtt beszélt arról, miért is van szükség az ilyen eseményekre. Fontos dologra világított rá Kubatov Gábor.
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a szegedi Háborúellenes gyűlésen elmondta, a baloldalon annyi sok álhír terjed, hogy különösen fontos az igazságot közvetíteni az embereknek.
Ezt mondta Kubatov Gábor
A túloldalon annyi hülyeség történik hétről hétre, hogy az ember ezt nagyon nehezen tudja elviselni. Erről pedig beszélnünk kell. A brüsszeli út előtt pedig különösen fontos üzenete volt ezeknek a háborúellenes gyűléseknek, hiszen a magyar miniszterelnök 1,6 millió aláírással érkezett meg Brüsszelbe. Ekkora támogatással a háta mögött már bátrabban tud harcolni
- vélte Kubatov Gábor.
A párigazgató hozzátette, érdekes megnézni a média világát is, hiszen most egy kommunikációs forradalom zajlik. A közösségi média uralja a kommunikációs teret. Ehhez tudni kell alkalmazkodni - hangsúlyozta Kubatov Gábor.
A Digitális Polgári Körök megjelenése erőt és bátorságot adott az embereknek. Ez egy közösség. Régebben azt éreztem, hogy felmentem a közösségi oldalakra és ott kommentekkel el tudtak engem verni. Most azonban már olyan erős közösségünk van, hogy vita alakul ki és meg lehet őket győzni arról, hogy az igazság a mi oldalunkon van.
