Varga Barnabás gólja sem kellett, simán nyert a Fradi

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában Fradi-Ludogorec mérkőzést rendeztek a Groupama Arénában. Robbie Keane együttese kiváló formában várta az összecsapást: a Plzen ellen 1-1-es döntetlennel kezdett, majd idegenben legyőzte a Genket (1-0) és a Salzburgot (3-2), így a Fradi a tabella hetedik helyéről vágott neki a találkozónak. Varga Barnabás meglepetésre nem került be a kezdőcsapatba, ám a 81. percben csereként pályára lépett. A Ferencváros magabiztos, 3-1-es győzelmet aratott a bolgár bajnok ellen, és ezzel felugrott a tabella harmadik helyére.

A Fradi-Ludogorec mérkőzésen szerezte meg harmadik győzelmét a zöld-fehér együttes az Európa-ligában Fotó: Tumbász Hédi

Fradi-Ludogorec: otthon tartották a három pontot a zöld-fehérek

A Ferencváros remekül kezdte az első félidőt, és a fölény a 32. percben góllá érett: Kanikovszki pontos befejezésével megszerezte a vezetést a Fradi (1–0). A félidő hajrájához érve Yusuf növelhette volna a zöld-fehérek előnyét, azonban les miatt a bíró érvénytelenítette a találatot. A fordulás után is lendületben maradt a hazai csapat, és Cadu lövésének köszönhetően már 2-0-ra vezetett a Fradi. A második félidő közepére feljavult a bolgár csapat játéka, és a 78. percben Son a jobb felső sarokba lőtt, Dibusz Dénesnek nem volt esélye hárítani (2-1). A csereként beállt Tóth Alex remekült vette fel a meccs ritmusát, tökéletesen passzolt Joseph irányába aki magabiztosan lőtt a vendégek kapujába, ezzel beállítva a 3-1-es végeredményt. Robbie Keane együttese megszerezte a harmadik győzelmét az Európa-ligában - ezúttal ehhez a gólgyáros Varga Barnabás találata sem kellett -, így a tabella harmadikre ugrott a magyar bajnok.