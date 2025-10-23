RETRO RÁDIÓ

Példátlan botrány, elégtételt vett a Fradi az osztrákokon

Botrányos, ami a magyar szurkolókkal történt. A focisták a Salzburg-FTC El-meccsen, 3-2-es győzelemmel vettek elégtételt az eset miatt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.23. 20:43
Módosítva: 2025.10.23. 20:51
európa-liga salzburg FTC

Példátlan botrány után rendezték meg a Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzést. Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, nem engedték be Ausztriába a magyar szurkolókat szállító vonatot. Az osztrák hatóságok visszafordították a fradistákat Hegyeshalomról, mert állítólag biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. A Ferencváros ezzel kapcsolatban meg fogja tenni a szükséges jogi lépéseket. A történteket Dibusz Dénes sem hagyta szó nélkül, aki az egész csapat nevében megígérte, hogy a szurkolókért is küzdeni fognak a pályán.

Salzburg-FTC
Példátlan botrány után rendezték meg a Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzést Fotó: Adam Pretty

Salzburg-FTC: Nyolc perc alatt három gólt lőttek a zöld-fehérek

Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, az 5. percben Diabaté lőtt kapura egy lecsorgó labdát, amely Dibusz kezében kötött ki. Nyolc perccel később viszont már a Fradi kapusa is tehetetlen volt. Egy felszabadítást követően Baidoóhoz került a labda, aki a tizenhatoson kívülről, laposan lőtt a hálóba. A 22. percben máris egyenlíthettek volna a zöld-fehérek. Zachariassen beadását Rasmussen a kezével blokkolta a 16-oson belül,, de Varga Barnabás tizenegyesét kivédte a Salzburg kapusa. Ami viszont nem ment büntetőrúgásból, az sikerült akcióból. Az 50. percben Ötvös ívelte be a a labdát a védők mögé, Varga Barnabás pedig közelről a kapuba lőtt, kiegyenlítve ezzel az állást. Sőt, öt perccel később Cadu beadásából Zachariassen fejelt az osztrákok kapujába, megfordítva ezzel az állást. Majd az 58. percben a norvég indította Yusufot, aki távolról a hálóba lőtt, gyorsan megduplázva ezzel a Ferencváros előnyét. 

FC Salzburg v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3
Varga Barnabás büntetőt hibázott ugyan, de később bevette a Salzburg kapuját Fotó: Adam Pretty

Tíz perccel később Ötvös próbálkozott lövéssel, de Schlager védeni tudott. A 72. percben a csereként beálló Vertessent ugratták ki, aki a tizenhatoson belülről Dibusz kapujába lőtt, és szépített. Több gól már nem esett, így a Ferencváros a Genk után a Salzburg csapatát is legyőzte, továbbra is veretlen az Európa-liga alapszakaszában, és hét ponttal előkelő helyen áll a tabellán.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

