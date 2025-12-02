RETRO RÁDIÓ

Már tárgyalnak a Fradi sztárjával, nem szeretné elengedni a klub

Úgy fest, egyelőre megnyugodhatnak a Fradi szurkolói, mégsem távozik télen a csapat sztárja. Naby Keita állítólag szívesen maradna a zöld-fehéreknél, és a háttérben megkezdődtek a tárgyalások.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Naby Keita Fradi átigazolás Ferencváros

Továbbra is nagy kérdés, sikerül-e a Ferencvárosnak megtartania Bajnokok Ligája-győztes sztárját. Naby Keita januárban érkezett kölcsönbe a Fradihoz, de a megállapodás csak az év végéig érvényes, így 2026-ban elvileg vissza kellene térnie a Werder Bremenhez. Egy, a játékoshoz közel álló forrás azonban azt állítja: Keita imádja Magyarországot, és szívesen maradna – állítólag egyik klub sem zárkózik el ettől a lehetőségtől.

Naby Keita alapember Robbie Keane csapatában
Naby Keita alapember Robbie Keane csapatában Fotó: Kovács Péter

Az Africafoot információi szerint a Ferencváros és Keita már tárgyalóasztalhoz ült, hogy egyeztessenek a jövőről.

A korábban a Lipcsében és a Liverpoolban is megfordult, 30 éves középpályás úgy tűnik, maga mögött hagyta sérülésgondjait, és sorozatban nyújt kiemelkedő teljesítményt. Az FTC vezetősége elégedett vele, ezért hosszú távú szerződésben gondolkodik, a megbeszélések pedig kifejezetten pozitívan alakulnak.

Naby Keita nem kell Németországban

Közben a Werder Bremen állítólag nem különösebben lelkes a visszatérés gondolatától. Ez a helyzet megkönnyítheti, hogy a futballista Magyarországon maradjon.

Keita nagyon jól érzi magát a Ferencvárosnál. Szereti a klub, a vezetőség, sőt még a szurkolók is, akik a nehéz időkben is támogatták. Ezt nem felejtette el. Már többször is beszélt a klubbal, ideális esetben a szezon végéig marad. Szereti Magyarországot, és nagyon szeretné itt folytatni. Még nem hivatalos, de pozitívan haladnak a tárgyalások a Ferencvárosnál maradásáról. A magyar klub is elégedett vele, szívesen megtartanák. A probléma a fizetésével van. Egyelőre a Werder Bremen állja a játékos teljes bérét. A két klubnak meg kell állapodnia ebben a kulcsfontosságú kérdésben. Keita kész anyagi áldozatot is hozni, ha ez segíti a kölcsönszerződés meghosszabbítását

– fogalmazott a bennfentes.

A középpályás jelenleg évi 1,5 millió eurót (nagyjából 570 millió forint) tesz zsebre, ám a hosszabbítás esetén ezt az összeget vagy a Fradinak kell teljes egészében átvennie, vagy Keitának kellene jelentős fizetéscsökkentésbe belemenni. A guineai játékost 2026 nyaráig köti szerződés a Bremenhez, így ha Robbie Keane a későbbiekben is ragaszkodna hozzá, a Ferencvárosnak nagyjából 1 millió eurót, vagyis a jelenlegi piaci értékét kellene kifizetnie érte.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu