Már tárgyalnak a Fradi sztárjával, nem szeretné elengedni a klub

Továbbra is nagy kérdés, sikerül-e a Ferencvárosnak megtartania Bajnokok Ligája-győztes sztárját. Naby Keita januárban érkezett kölcsönbe a Fradihoz, de a megállapodás csak az év végéig érvényes, így 2026-ban elvileg vissza kellene térnie a Werder Bremenhez. Egy, a játékoshoz közel álló forrás azonban azt állítja: Keita imádja Magyarországot, és szívesen maradna – állítólag egyik klub sem zárkózik el ettől a lehetőségtől.

Naby Keita alapember Robbie Keane csapatában Fotó: Kovács Péter

Az Africafoot információi szerint a Ferencváros és Keita már tárgyalóasztalhoz ült, hogy egyeztessenek a jövőről.

A korábban a Lipcsében és a Liverpoolban is megfordult, 30 éves középpályás úgy tűnik, maga mögött hagyta sérülésgondjait, és sorozatban nyújt kiemelkedő teljesítményt. Az FTC vezetősége elégedett vele, ezért hosszú távú szerződésben gondolkodik, a megbeszélések pedig kifejezetten pozitívan alakulnak.

Naby Keita nem kell Németországban

Közben a Werder Bremen állítólag nem különösebben lelkes a visszatérés gondolatától. Ez a helyzet megkönnyítheti, hogy a futballista Magyarországon maradjon.

Keita nagyon jól érzi magát a Ferencvárosnál. Szereti a klub, a vezetőség, sőt még a szurkolók is, akik a nehéz időkben is támogatták. Ezt nem felejtette el. Már többször is beszélt a klubbal, ideális esetben a szezon végéig marad. Szereti Magyarországot, és nagyon szeretné itt folytatni. Még nem hivatalos, de pozitívan haladnak a tárgyalások a Ferencvárosnál maradásáról. A magyar klub is elégedett vele, szívesen megtartanák. A probléma a fizetésével van. Egyelőre a Werder Bremen állja a játékos teljes bérét. A két klubnak meg kell állapodnia ebben a kulcsfontosságú kérdésben. Keita kész anyagi áldozatot is hozni, ha ez segíti a kölcsönszerződés meghosszabbítását

– fogalmazott a bennfentes.

A középpályás jelenleg évi 1,5 millió eurót (nagyjából 570 millió forint) tesz zsebre, ám a hosszabbítás esetén ezt az összeget vagy a Fradinak kell teljes egészében átvennie, vagy Keitának kellene jelentős fizetéscsökkentésbe belemenni. A guineai játékost 2026 nyaráig köti szerződés a Bremenhez, így ha Robbie Keane a későbbiekben is ragaszkodna hozzá, a Ferencvárosnak nagyjából 1 millió eurót, vagyis a jelenlegi piaci értékét kellene kifizetnie érte.