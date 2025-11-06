„A tévében nem lehet látni, de...” – kitálaltak Szoboszlairól Liverpoolban
Nagyon fontos a csapat számára. Nem mindent lehet látni a tévében, amit Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosaként csinál a pályán.
Szoboszlai Dominiktól hangos az angol sajtó a Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Mint ismert, az angolok 1-0-ra legyőzték a spanyolokat – köszönhetően a magyar középpályás gólpasszának is, akiről kiderült egy fontos dolog.
Szoboszlai Dominik nagyon fontos a Liverpool számára
A tévében nem lehet látni, de Szoboszlai kommunikációja nagyon fontos a csapat számára. Dühös lesz a többiekre, ha nem ott vannak, ahol szeretné, nagyszerűen irányítja a csapatot, és példát mutat – igazi klasszis
– méltatta a liverpooli This Is Anfield cikke a magyar középpályást. A Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos viszont nem örülhet a portálon megjelent írásnak. Abban ugyanis az áll, hogy az alapokhoz való visszatérés adott új erőt a csapatnak.
Andy Robertson visszaforgatta az idő kerekét, és megmutatta, miért kell a csapatban maradnia
– fogalmazott Kerkez posztriválisáról a cikk szerzője.
A portál azt is találgatja már, vajon Arne Slot vezetőedző ugyanazt a csapatot küldi-e majd pályára a vasárnapi Manchester City elleni bajnoki mérkőzésen (17:30, tv: Spíler 1). Ebben az esetben viszont Kerkez megint kimaradna a kezdőből...
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre