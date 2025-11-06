RETRO RÁDIÓ

„A tévében nem lehet látni, de...” – kitálaltak Szoboszlairól Liverpoolban

Nagyon fontos a csapat számára. Nem mindent lehet látni a tévében, amit Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosaként csinál a pályán.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.06. 11:30
Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Liverpool

Szoboszlai Dominiktól hangos az angol sajtó a Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Mint ismert, az angolok 1-0-ra legyőzték a spanyolokat – köszönhetően a magyar középpályás gólpasszának is, akiről kiderült egy fontos dolog.

Szoboszlai Dominik a Liverpool focistája
Nem mindent lehet látni a tévében, amit Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosaként csinál a pályán (Fotó: Liverpool FC / Getty Images)

Szoboszlai Dominik nagyon fontos a Liverpool számára

A tévében nem lehet látni, de Szoboszlai kommunikációja nagyon fontos a csapat számára. Dühös lesz a többiekre, ha nem ott vannak, ahol szeretné, nagyszerűen irányítja a csapatot, és példát mutat – igazi klasszis

– méltatta a liverpooli This Is Anfield cikke a magyar középpályást. A Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos viszont nem örülhet a portálon megjelent írásnak. Abban ugyanis az áll, hogy az alapokhoz való visszatérés adott új erőt a csapatnak. 

Andy Robertson visszaforgatta az idő kerekét, és megmutatta, miért kell a csapatban maradnia

– fogalmazott Kerkez posztriválisáról a cikk szerzője.

A portál azt is találgatja már, vajon Arne Slot vezetőedző ugyanazt a csapatot küldi-e majd pályára a vasárnapi Manchester City elleni bajnoki mérkőzésen (17:30, tv: Spíler 1). Ebben az esetben viszont Kerkez megint kimaradna a kezdőből...

