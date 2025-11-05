RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai nem titkolja, valami a Liverpoolnál is fontosabb a számára

Szoboszlai Dominik teljesen máshogy viszonyul hozzá, mint a liverpoolihoz: az új válogatott mez a hagyományok megőrzése mellett az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt is tiszteleg.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.05. 17:15
Módosítva: 2025.11.05. 17:59
A válogatott idei utolsó hazai mérkőzésén, a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn debütál majd a nemzeti csapat új hazai meze, amelyről Szoboszlai Dominik is elmondta a véleményét. Az új válogatott mez a hagyományok megőrzése mellett az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt is tiszteleg.

Az új válogatott mez különleges tulajdonságokkal bír

A hazai mez a hagyományokat megőrizve piros lesz, azonban több különleges tulajdonsággal is bír. Anyagában mintás, de a fehér és a zöld is megjelenik rajta. Az ujjak alján helyezkedik el a három szín, a mellkasnál a szív felett a magyar címer látható, a másik oldalon pedig az MLSZ címere, amely ezúttal a szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából egy különleges jubileumi díszítést kapott. A mez hátuljának nyaki részére a Magyarország felirat került fel.

Teljesen máshogy viszonyulok hozzá, mint a klubcsapatomban lévőhöz, több mindent ad nekem, ha rajtam van. Próbálom minden egyes alkalommal a maximumot nyújtani ezért a mezért. Ha egy ilyen mez rajtad van, akkor egyfajta felelősséget is érzel azért, hogy nagyon sok emberért vagy felelős, és a hazádért küzdesz. Viszont egyfajta örömöt is ad, és felszabadultságot, hogy ennyi ember néz téged, és ennyi ember előtt mutathatod meg, hogy ki is vagy valójában

– fogalmazott a mezzel kapcsolatban Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya

 

