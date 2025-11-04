Szoboszlai Dominik ezt most nem ússza meg, itt vannak a kezdőcsapatok
A két nagy rivális újra farkasszemet néz egymással. Szoboszlai Dominik és Arda Güler is ott van a kezdőcsapatban a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen.
Újra találkozhat nagy ellenfelével Szoboszlai Dominik. A Liverpool-Real Madrid BL-meccsen a magyar labdarúgó ott van a hazaiak kezdőcsapatában, akárcsak a spanyoloknál Arda Güler. Szoboszlai márciusban a Nemzetek Ligájában szólalkozott össze a török játékossal, a szócsata később az interneten folytatódott. Ha Szoboszlai Dominik esetleg elkerülte volna Gülert, akkor ezt nem teheti meg, most egymással szemben bizonyíthatnak.
Liverpoolban ezúttal kispados Kerkez Milos, akárcsak a Real Madridnál az angoloktól szerződtetett Trent Alexander-Arnold.
Liverpool-Real Madrid: a kezdőcsapatok
Liverpool: Mamardasvili - Bradley, Van Dijk, Konate, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike
Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Güler, Camavinga, Tchouameni, Vinicius - Bellingham, Mbappé
