Szoboszlai Dominik ezt most nem ússza meg, itt vannak a kezdőcsapatok

Újra találkozhat nagy ellenfelével Szoboszlai Dominik. A Liverpool-Real Madrid BL-meccsen a magyar labdarúgó ott van a hazaiak kezdőcsapatában, akárcsak a spanyoloknál Arda Güler. Szoboszlai márciusban a Nemzetek Ligájában szólalkozott össze a török játékossal, a szócsata később az interneten folytatódott. Ha Szoboszlai Dominik esetleg elkerülte volna Gülert, akkor ezt nem teheti meg, most egymással szemben bizonyíthatnak.

Szoboszlai Dominik a kezdőben van a Liverpool-Real Madrid meccsen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Liverpoolban ezúttal kispados Kerkez Milos, akárcsak a Real Madridnál az angoloktól szerződtetett Trent Alexander-Arnold.

Liverpool-Real Madrid: a kezdőcsapatok

Liverpool: Mamardasvili - Bradley, Van Dijk, Konate, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Güler, Camavinga, Tchouameni, Vinicius - Bellingham, Mbappé