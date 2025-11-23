"29 évvel később a kisfiam hordja" - Megmutatta babáját a Kőgazdag Fiatalok sztárja

A TV2 Kőgazdag Fiatalok című műsorából ismerhette meg az ország Tuvic Aleksandra nevét, aki ma már egy kisfiú büszke édesanyja. A csinos influenszer májusban jelentette be, hogy a párjával első közös gyermeküket várják, majd ősszel érkezett a hír, hogy szeptember 16-án világra jött a fiuk, akinek a Gelencsér Mattheo Noah nevet adták.

Már két hónapos a Kőgazdag fiatal, Tuvic Aleksandra kisfia / Fotó: Origo

Megmutatta kisfiát a Kőgazdag fiatal

Csak úgy repül az idő: Aleksandra a minap boldogan osztott meg néhány fotót a kisfiáról a közösségi oldalán, aki immár elmúlt két hónapos. A Kőgazdag fiatal a 24 óráig elérhető Instagram- történetében mutatta meg a kis Mattheót, egy torta társaságában, amelyen a két hónap felirat szerepel, mialatt azt is elárulta, a kötött, kék kardigánnak, amit a kicsi visel, története van.

Ez a kis kardigán az enyém volt, egy kedves néni kötötte nekem a faluban, ahol felnőttem Backa Topolyán, a Vajdaságban. Most pedig, 29 évvel később, a kisfiam hordja

- osztotta meg a szívmelengető részleteket Aleksandra.

Édes fotót osztott meg a kisfiáról Tuvic Aleksandra / Fotó: Instagram

Szandi egyébként a szülés után először a Borsnak szólalt meg: ekkor elárulta, hogy komplikációk nélkül adott életet a fiának, mi több, az egész terhességet nagyon könnyeden élte meg, szinte meg sem érezte. Azt is elmondta, bár bizonyos szempontból megváltoztatta az anyaság – így például lenyugodott, és kevésbé durva a stílusa, mint előtte –, a szokásait nem adta fel.

Azért, mert valakinek lesz egy gyereke, még nem áll meg az élet. Legalábbis én nem így szeretném és nem is fogom így élni az életem. Ugyanúgy fogok öltözködni, jönni-menni

- szögezte le Aleksandra, kiemelve, hogy természetesen nem fogja mindig magára hagyni a gyermekét, hanem szeretné minél hamarabb őt is magával vinni programjaira és megmutatni neki a világot.