Gólyahír: megszületett Tuvic Aleksandra kisbabája

A Kőgazdag fiatalok egykori szereplője anyuka lett. Megszületett Tuvic Aleksandra kisbabája!
A Kőgazdag fiatalok sztárja, Tuvic Aleksandra Instagram-oldalán jelentette be az örömteli hír. A reality-sztár kisfiú anyukája lett. Tuvic Aleksandra áprilisban jelentette be, hogy gyermeket vár. A baba 2025. 09. 16-én született meg délután 14:15-kor. Az egészséges kisfiú a Gelencsér Mattheo Noah nevet viseli. Az egyedi név gyorsan elnyerte a követők tetszését, akik egymás után gratuláltak a boldog szülőknek.
Gelencsér Mattheo Noah 2025.09.16 14:15
- olvasható a Kőgazdag fiatalok sztárjának posztjában is.
