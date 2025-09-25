Gólyahír: megszületett Tuvic Aleksandra kisbabája

A Kőgazdag fiatalok sztárja, Tuvic Aleksandra Instagram-oldalán jelentette be az örömteli hír. A reality-sztár kisfiú anyukája lett. Tuvic Aleksandra áprilisban jelentette be, hogy gyermeket vár. A baba 2025. 09. 16-én született meg délután 14:15-kor. Az egészséges kisfiú a Gelencsér Mattheo Noah nevet viseli. Az egyedi név gyorsan elnyerte a követők tetszését, akik egymás után gratuláltak a boldog szülőknek.

Megszületett Tuvic Aleksandra kisfia Fotó: TV2

Gelencsér Mattheo Noah 2025.09.16 14:15

- olvasható a Kőgazdag fiatalok sztárjának posztjában is.

