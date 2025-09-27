"Egy kislány érkezik az életünkbe" - Ismét édesapa lesz Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv hosszú, nehézségekkel teli utat tett meg a boldogságig, de úgy tűnik, hogy végre összejött neki, ugyanis megtalálta élete szerelmét, akivel nemrég kimondták a boldogító igent, összeházasodtak – most pedig olyan hírt közölt a közösségi oldalán a színész, hogy rögtön elkezdtek záporozni a gratulációk.

Molnár Gusztáv / Fotó: SZL

Kiderült, hogy Molnár Gusztáv és újdonsült felesége első közös gyermeküket várják: kislánnyal bővül a család.

Egy kicsi lélek úgy döntött, hogy esélyt ad nekünk...

Egy kislány érkezik az életünkbe, hogy a család amit létrehoztunk, egésszé váljon.

2 éve tanuljuk szeretni egymást, és nemsokára anyaként és apaként indulunk el egy életünk végéig tartó úton.

Boldogok vagyunk, és talán most kaptam meg az élettől, amire mindig is vágytam.

Minden nap velem van a szeretet, amit a fiam iránt érzek, és minden nap tanulom megbecsülni a Feleségem.

De volt még hely a szívemben, amibe most belecsücsül a kislányunk :-)

– írta közösségi oldalán Molnár Gusztáv, aki így kétszeres édesapa lesz, miután egy korábbi kapcsolatából már született egy kisfia.