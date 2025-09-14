RETRO RÁDIÓ

Megnősült Molnár Gusztáv, mesés idézettel jelentette be a hírt

Nem is lehetne boldogabb a magyar színész! Molnár Gusztáv elvette szerelmét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 09:22
Módosítva: 2025.09.14. 09:32
Molnár Gusztáv szerelem esküvő

Megnősült Molnár Gusztáv! A válása és súlyos alkoholproblémái miatt reflektorfénybe került színész az utóbbi időszakban komoly harcot vívott a démonaival és rátalált a szerelem. Úgy tűnik, kitartása meghozta gyümölcsét, kedvesével szombaton összeházasodott.

Molnár Gusztáv
Molnár Gusztáv megnősült (Fotó: Szabolcs László)

Közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv a nagy hírt egy csodaszép Pilinszky-idézet kíséretében osztotta meg az Instagram-oldalán.

„A Feleségem lettél...
Olyan álmaim válnak valóra, amikre még vágyni sem mertem.
Mióta ismerlek semmitől sem félek.
Te sem leszel többé egyedül...”
– írta Molnár Gusztáv, majd Pilinszky János Átváltozás című versével zárta gondolatait:
„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan”

Molnár Gusztáv közösségi oldalát ellepték a jókívánságok. Íme néhány:

„Kedves Művész Úr! Sikerült! Nagy gratuláció!”

„Szépek vagytok! Sok boldogságot kívánok!”

„Ezt a képet vártam! Boldogság, békesség, tartson örökre!”

 

