Megnősült Molnár Gusztáv, mesés idézettel jelentette be a hírt

Nem is lehetne boldogabb a magyar színész! Molnár Gusztáv elvette szerelmét.
Megnősült Molnár Gusztáv! A válása és súlyos alkoholproblémái miatt reflektorfénybe került színész az utóbbi időszakban komoly harcot vívott a démonaival és rátalált a szerelem. Úgy tűnik, kitartása meghozta gyümölcsét, kedvesével szombaton összeházasodott.
Molnár Gusztáv a nagy hírt egy csodaszép Pilinszky-idézet kíséretében osztotta meg az Instagram-oldalán.
„A Feleségem lettél...
Olyan álmaim válnak valóra, amikre még vágyni sem mertem.
Mióta ismerlek semmitől sem félek.
Te sem leszel többé egyedül...”
– írta Molnár Gusztáv, majd Pilinszky János Átváltozás című versével zárta gondolatait:
„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan”
Molnár Gusztáv közösségi oldalát ellepték a jókívánságok. Íme néhány:
„Kedves Művész Úr! Sikerült! Nagy gratuláció!”
„Szépek vagytok! Sok boldogságot kívánok!”
„Ezt a képet vártam! Boldogság, békesség, tartson örökre!”
